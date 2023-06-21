الشركات العائلية توظف 80% تقريباً من قوى العمل في الخليج

المؤسسات العائلية تساهم بحوالي 60% في الناتج المحلي الإجمالي في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت مبادرة بيرل، المنظمة الغير الربحية المكرسة لتحسين المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج، اليوم عن إبرامها اتفاقية متعددة السنوات مع شركة إرنست ويونغ (EY)، الشركة العالمية للخدمات المتخصصة، بهدف رفع مستوى الحوكمة في الشركات العائلية في المنطقة. ووقعت الجهتان مذكرة تفاهم في المقر الرئيسي لEY في مركز دبي المالي العالمي بحضور آنثوني أو ساليفان، الشريك المسؤول لدى EY الإمارات العربية المتحدة، ويمامة العُرَيْبي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة بيرل، ووسام مرهج، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية لدى EY، وياسمين العمري، مديرة EY Private، ومحمد الموسى، مدير برامج في مبادرة بيرل.

وفي إطار هذه المذكرة، سيصدر الطرفان استبياناً سنوياً عن الحوكمة في الشركات العائلية وسيتعاونان في إنجاز عدة أنشطة لتحسين نظم الحوكمة وممارساتها في الشركات العائلية. تُعتبر الأعمال العائلية محركاً أساسياً وحيوياً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إذ أنها توظف ما يقدر بنسبة 80% من قوى العمل في المنطقة وتساهم بحوالي 60% في ناتجها المحلي الإجمالي.

وبموجب هذا الاتفاق، ستشترك مبادرة بيرل مع EY في إجراء استبيان سنوي يبحث في أهم قضايا الحوكمة المعنية بالشركات العائلية في منطقة الخليج ويغطي محاور مختلفة مثل الحوكمة والأعمال والتعاقب وانتقال الإدارة والملكية والعمل الخيري.

ولفت آنثوني أو ساليفان، الشريك المسؤول لدى EY في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن القوانين الجديدة التي أصدرتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعماً لحوكمة الشركات العائلية، تبرز أهمية وجود تعاون بين قادة الأعمال العائلية والخبراء في مجال الاستشارات التجارية والمؤسسية، وقال في هذا الصدد: "إبرامنا لمذكرة التفاهم هذه يضع تعاوننا القائم والراسخ مع مبادرة بيرل في إطار رسمي يؤكد التزامنا بدعم الشركات العائلية في جميع أنحاء المنطقة. ستكرس EY خبراتها ومواردها العالمية مع ما تمتلكه مبادرة بيرل من خبرات ودراية إقليمية، لتقدم للشركات العائلية مصدر دعم وثيق تستند إليه لتحقيق الاستدامة والنجاح على المدى الطويل."

وجدير بالذكر أن برنامج الحوكمة في الشركات العائلية لدى مبادرة بيرل يركز على إصدار أبحاث في هذا المجال ويقدم محتوى غنياً يوجه قادة الأعمال من الجيل القادم ويمدهم بالموارد التي تدعم نموهم. وهذا التعاون مع EY هو جزء من لفيف الجهود الحثيثة التي تكرسها مبادرة بيرل لتعزيز الشركات العائلية في المنطقة.

ورحبت يمامة العريبي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة بيرل، بهذا التعاون المميز واعتبرته تقدماً مهماً في جهود التوعية بأهمية الحوكمة المؤسسية والشمولية عبر القطاع الخاص، وقالت: "نحن سعيدون جداً بمضافرة جهودنا مع EY التي تربطنا بها شراكة راسخة، لنقدم سوياً أبحاثاً قيمة ستثري منظومة الأعمال العائلية برؤى ريادية تلقي الضوء على أهم المستجدات والتوجهات الإقليمية في مجال الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية. وسنوظف من جانبنا خلاصة هذا التعاون في صياغة محتوى برامجنا لنضمن أن تكون شديدة الفعالية وبالغة الأثر لتساهم في ترسيخ أسس الحوكمة في الشركات العائلية وتمكن قادة الأعمال من الجيل القادم من تولي زمام القيادة وتنمية شركاتهم العائلية وتطويرها."

وتشكل مذكرة التفاهم المبرمة بين مبادرة بيرل وEY خطوة رئيسية في مجال استدامة الأعمال العائلية في المنطقة ومحركاً قوياً لمسارات نموها وتقدمها على المدى الطويل.

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عن مبادرة بيرل

مبادرة بيرل هي المنظمة المستقلة الغير الربحية الرائدة في منطقة الخليج، مهمتها التوعية بأهمية تبني الشركات لثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية. أسس المنظمة في 2010 مجموعة من قادة الأعمال الإقليميين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، ومبادرة بيرل هي الشبكة الخاصة الغير الربحية الوحيدة في الخليج التي اكتسبت صفة استشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

تنفذ مبادرة بيرل سلسلة من البرامج في الحوكمة المؤسسية، منها أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في القيادة، والحوكمة في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، والحوكمة في القطاع التكنولوجي، والحوكمة في العمل الخيري. وتجري المنظمة أيضاً أبحاثاً معنية بقضايا الحوكمة على المستوى الإقليمي، وتنفذ ورشات عمل ودورات تدريب تنفيذي، وتعقد اجتماعات لقادة الأعمال ومتخذي القرارات والطلاب والتنفيذيين من القطاع الغير الربحي، لتشجيع المؤسسات في الخليج على تبني منظومة حوكمة قويمة من الأساس تمكنها من تنفيذ أفضل الممارسات في مكان العمل. وبشبكة متنامية من 40 شريك إقليمي ودولي، تواصل مبادرة بيرل سعيها الحثيث لتكون المنصة الرائدة التي يقودها قطاع الأعمال لإحداث التغيير المطلوب وتعزيز دور الحوكمة المؤسسية كمحرك أساسي للتنافسية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر منطقة الخليج.

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نبذة عن شركة EY

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية.

توفر فرق إرنست ويونغ المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلداً، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحول.

كما تقوم فرقنا، ومن خلال عملها في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية ومجال القانون والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية بطرح الأسئلة الأفضل للتوصل إلى إجابات جديدة بشأن المشكلات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم.

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بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 89 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 7,500 موظف في 21 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

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تم إصدار هذا البيان الصحفي من قبل شركة EYGM Limited، وهي عضو في مؤسسة EY العالمية لا تقدم أيضاً أي خدمات للعملاء.