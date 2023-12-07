يعلن "دراب"، وهو تطبيق مُبتكر للرعاية الصحية عن بُعد، عن شراكته مع الإعلامي ورائد الأعمال وسام بريدي صاحب الخبرة الواسعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

استطاع تطبيق "دراب" أن يُحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير خدمات طبية عن بعد تتميّز بكونها مريحة وموضع ثقة، فضلاً عن ضمان سهولة الوصول إلى المتخصصين في الرعاية الصحية والمشورة الطبية بعيداً عن القيود الجغرافية، مما يُساهم في تمكين المستخدمين من الاهتمام بصحتهم.

إن خبرة الإعلامي وسام بريدي الواسعة في التفاعل مع الرأي العام, تضيف الكثير الی مهمة "دراب" في جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع واكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وسام هو رائد أعمال في مجال التواصل والإعلام و التطبيقات التكنولوجية.

ومن خلال هذه الشراكة، يعتزم الطرفان بناء أفضل استراتيجية لدفع نمو برنامج "دراب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"يُسعدنا أن نتعاون مع وسام بريدي، في إطار تعزيز جهودنا بمجال الرعاية الصحية لتمكين المستخدمين من التحكم بصحتهم"، هذا ما قاله هادي البساط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دراب". وقد تابع في هذا المجال: "ترمز هذه الشراكة إلى التزامنا المُشترك بجعل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة ومُتاحة بسهولة أكبر، خاصة وان حجم السوق المتوقع للراعية الصحية عن بعد يفوق ال ٦ مليار دولار في المنطقة. “

وفي التعبير عن حماسه لهذا التعاون، قال وسام بريدي: "يُشرّفني أن أتعاون مع "دراب"، وهي منصة رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية. معاً، نهدف إلى نشر المعرفة في المجتمع وتزويد أفراده بالأدوات اللازمة لإعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم".

يُمثّل هذا التعاون الاستراتيجي بين تطبيق "دراب" والإعلامي وسام بريدي خطوة مهمة تُساعد في مجال الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة العناية الاستباقية، وخاصة لدی المغتربين والمسافرين الدائمين. ضمن استراتجية واضحة للتأثير بشكل إيجابي على نوعية وجودة حياة الناس حول العالم.

لاستفسارات وسائل الإعلام أو مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: marketing@drapp.me

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- انتهى -

عن DRAPP

ان "دراب" هو تطبيق رائد عابر للحدود متخصص في الرعاية الصحية عن بعد وعبر الانترنت، والذي يهدف الی تسهيل وتسريع ممارسة الطب عن بعد من اجل التأثير الايجابي علی صحة المرضی. حتی اليوم، لقد تم استخدام التطبيق في اكثر من ١٠٠ دولة حول العالم للتواصل المباشر مع أكثر من 2000 طبيب في جميع مجالات الرعاية الأوليّة، والرعاية المُتخصّصة، والصحة النفسيّة، والتغذية. وهو موضع ثقة من خلال حلول تكنولوجية مُبتكرة تُسهّل الاستشارات عبر الانترنت، والسجلات الطبيّة، والوصفات الطبيّة الإلكترونيّة، والتغطية التأمينيّة في أي وقت وأي مكان. يربط برنامج "دراب" المستخدمين بأخصائيي الرعاية الصحية المرخصين في لبنان ومصر وغيرها مع خطط للتوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي في عام 2024.

عن وسام بريدي

يُعرف الإعلامي ورائد الأعمال وسام بريدي بحضوره المؤثر في دعم القضايا الاجتماعية والإنسانية. وهو يتمتّع بتجربة واسعة في مجال التواصل ووسائل الإعلام، والعروض الإعلامية، بالإضافة الی خبرته لإدارة أزمات وسمعة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ان وسام عضو مجلس ادارة شركات متعددة ابرزها شركة امتياز تجاري للطعام والمشروبات في دبي، وشريك مؤسس في شركات متخصصة في التسويق والاعلانات.