دبي، الإمارات العربية المتحدة: نشر معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) مؤخراً تقرير حالة المشتريات والتوريد العالمية 2024، بالشراكة مع GEP. يسلط التقرير، الذي جمع خبرات كبار مسؤولي المشتريات ومديري المشتريات ورؤساء المشتريات والتوريد من 122 مؤسسة التي يبلغ إجمالي مبيعاتها 73 مليار دولار، الضوء على المشهد المتطور لوظيفة المشتريات والتوريد.

يسلط التقرير الضوء على التأثير المتزايد لوظيفة المشتريات والتوريد داخل المؤسسات. وقد أشار 68% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن تأثير المشتريات والتوريد آخذ في الازدياد. في أكثر من ثلثي المؤسسات التي شملها الاستطلاع، تدير المشتريات والتوريد أو تؤثر على 60% من الإنفاق على السلع المباشرة. على الرغم من صغر حجم الفريق (51% منها تضم أقل من 20 عضوًا)، إلا أن مسؤولي المشتريات والتوريد يحققون تأثيرًا كبيرًا ويرفعون تقاريرهم عادةً إلى المديرين الماليين.

وقال سام أتشامبونغ، المدير الإداري الإقليمي لمعهد تشارترد للمحاسبين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعد الاستدامة محور التركيز الرئيسي لقادة المشتريات. ويكشف التقرير أن 69% من المؤسسات تخطط للاستثمار في تدابير الاستدامة، وأن 77% من المؤسسات لديها سياسة توريد أخلاقية. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن المشتريات تتمتع بقدرة كبيرة على التأثير في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتمثل التحدي الآن في بناء المهارات في إدارة الاستدامة بفعالية."

أهم 5 مجالات سيستثمر فيها قطاع المشتريات والتوريد في الأشهر الـ 12 المقبلة

الاستدامة 69 %

التكنولوجيا الرقمية 65 %

تطوير وتدريب الموظفين 60 %

التوريد الاستراتيجي 39 %

رؤى سلاسل التوريد 39 %

التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة

إن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع المشتريات يعتبر حصيلة مهمة أخرى يجب التركيز عليها. في حين أن الأتمتة آخذة في الازدياد، حيث أن 2% من وظائف المشتريات مؤتمتة بالكامل و27% مؤتمتة جزئياً، إلا أن العنصر البشري لا يزال حيوياً. وقد أشار أحد قادة المشتريات في المملكة المتحدة إلى أنه "على الرغم من أن الأتمتة آخذة في النمو، إلا أنها تجعل عنصر العلاقة أكثر أهمية لنجاح المشتريات."، إذ يمثل الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية أولوية مهمة، حيث يركز 65% من الشركات على هذا المجال في الأشهر الـ 12 المقبلة.

معالجة النقص في سلسلة التوريد وضمان الاستمرارية

تُعد العوامل الجيوسياسية مصدر قلق كبير، حيث أشار 69% من قادة المشتريات إلى أنها سبب في حدوث اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد. ويؤكد التقرير على القلق المتزايد بشأن النقص في سلسلة التوريد بسبب التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات اللوجستية. ولضمان استمرارية التوريد في عالم متقلب، فإن استراتيجيات مثل تنويع الموردين والاستعانة بمصادر داخلية والاحتفاظ بمزيد من المخزون أمر بالغ الأهمية.

ولإدارة التقلبات وضمان الاستمرارية، يركز قادة المشتريات على عدة استراتيجيات. فتنويع الموردين يقلل من الاعتماد على مصدر واحد، كما أن الاستعانة بمصادر داخلية للمكونات الهامة يزيد من التحكم، والاحتفاظ بمزيد من المخزون يوفر مخزوناً احتياطياً ضد الاضطرابات. حيث تلعب الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا أيضًا دورًا حاسمًا في مراقبة سلاسل التوريد والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم.

وأضاف أشامبونغ: "نحن متحمسون للغاية بشأن نتائج العام الأول. إنها حقًا كنز دفين من الرؤى حول قضايا المشتريات وسلسلة التوريد. إنها أيضًا رؤية ثاقبة على مستوى عالٍ جدًا، وهدفنا مع مرور الوقت هو تمكين قادة المشتريات والتوريد من قياس أداء وظيفتهم - والضغوط التي يواجهونها - مقارنةً بالمهنيين العالميين الآخرين."

كما يقدم تقرير "حالة المشتريات والتوريد العالمية لعام 2024" الصادر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد رؤى قيّمة للمتخصصين في مجال المشتريات في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار تطور هذه الوظيفة، ستساعد البيانات والاتجاهات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير القادة على مواجهة التحديات والفرص المقبلة. لمزيد من المعلومات ولتحميل التقرير كاملاً، يرجى زيارة الموقع: https://www.cips.org/intelligence-hub/global-procurement-supply-report

نبذه عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد

CIPS، الاختصار لاسم معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات. المنظمة العضو التي تقود التغيير الإيجابي عبر الاعمال في العالم. نحن المقياس والمعيار، ونحدد ونوسع أفضل الممارسات في جميع عوالمنا.

وباعتبارنا الجهة المانحة للاعتماد للمهني، فإننا نقود التعليم والتدريب. ونساعد المهنيين على تحقيق طموحاتهم. كما نقدم الرؤى والمعلومات والأدوات. تمكين الأعضاء من تطوير أفضل الممارسات الخاصة بهم. نساعد في بناء القدرات داخل المؤسسات. التحقيق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتدريب. من خلال جميع أعمالنا، نبني مجتمعاً.

شبكة عالمية من المهنيين الذين يدعمون المشتريات والتوريد حتى تزدهر مجتمعاتنا.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع: www.cips.org

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا