أنهت أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع بأداء إيجابي بفضل تحسن المعنويات على المستوى العالمي. ومن الممكن أن يساعد انتعاش أسعار النفط أيضا في تعزيز الأسواق في المنطقة.

سجل سوق الأسهم السعودية أداء قويا هذا الأسبوع ويمكن أن يستمر في هذا المسار مع دعم السياسة النقدية للفيدرالي للمعنويات. وبينما يتعافى السوق منذ نهاية شهر أكتوبر، فإن ارتفاع في أسعار النفط قد يساعد على تحفيز حجم الأرباح.

تمكن سوق الأسهم القطرية من استعادة جزء من الخسائر التي سجلها خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تفاعل المتداولين بشكل إيجابي مع التغيير الواضح في السياسة النقدية. ومع ذلك، قد يظل السوق معرضا للمخاطر بينما يظل اتجاه أسعار الغاز الطبيعي غير مؤكد.

بعد انتعاش في أعقاب التحول في السياسة النقدية، قد يستمر سوق الأسهم في دبي في مواجهة بعض المخاطر مع عودته إلى نطاق تداوله السابق. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد الأساسيات المحلية القوية وتحسن المعنويات في دفع السوق إلى الاتجاه الصعودي.

انتعش سوق أبوظبي للأسهم هذا الأسبوع وقد يستفيد من تغير المعنويات وبعض التطورات في أسواق النفط. ومع ذلك، قد تظل بعض المخاطر قائمة حيث تبقى أسواق الطاقة قرب الحد الأدنى لقيم تداولها لهذا العام.

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