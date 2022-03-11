أعلنت Bybit، بورصة تداول العملات المشفرة الأسرع نمواً في العالم، عن دعمها معرض آرت دبي ديجيتال، قسم الفنون الرقمية الجديد في معرض آرت دبي 2022 الذي تستضيفه مدينة جميرا في دبي. ويعود آرت دبي في دورته الـ 15 الأكثر تنوعاً وطموحاً في تاريخه بعد توقف استمر ثلاثة أعوام، حيث تتخطى المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي آفاق الفنون الملموسة وتساهم في تمكين المبدعين في البعد الرقمي.

وتُعد Bybit الشريك الرئيسي لـ آرت دبي ديجيتال، القسم الجديد من المعرض الذي سيكون بمثابة الجسر الرابط بين عالم التشفير الرقمي سريع التطور وسوق الفن العالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إجنيوس تيرينوس، رئيس شؤون التواصل لدى بورصة Bybit: "تعكس جهود آرت دبي لإبراز المواهب على الساحة العالمية، وتحديداً في المناطق ذات التمثيل المنخفض في المجموعات العالمية، سعي منصة Bybit إلى إضفاء الطابع التعددي على التداول وإتاحته للجميع. وتُعد الرموز غير القابلة للاستبدال من الأدوات الجديدة القادرة على إعادة رسم ملامح سوق الفنون، مما يفتح عالماً موازياً وجديداً أمام الجيل القادم من الفنانين وعشاق الفنون يحتفي بالأصالة والعقول المبدعة".

وتعليقاً على قانون تنظيم الأصول الإفتراضية، أضاف تيرينوس: " تؤكد دبي من خلال وضع السياسات التقدمية واللوائح التنظيمية الواضحة، سعيها إلى ريادة النظام المالي العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي في فئة الأصول الرقمية الناشئة، حيث أصدرت الإمارة قانون تنظيم الأصول الافتراضية لتخفيف شكوك المستثمرين حول العملات المشفرة بما يضمن حماية مصالحهم وتطوير القطاع بشكل سليم، مما يوفر مقومات العمل المناسبة للجهات المسؤولة ذات الرؤية البعيدة مثل منصة Bybit."

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- انتهى -