حصان طراودة Emotet يختبر تقنيات جديدة لنشر البرمجيات الضارة

· حددت شركة بروف بوينت نشاط حصان طراودة Emotet منخفض الحجم الذي يختلف اختلافًا جذريًا عن سلوكيات تهديد Emotet المعتادة.

· تقيم شركة بروف بوينت أن مجموعة التهديد التي تنشر حصان طراودة Emotet من المحتمل أن تختبر تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة (TTPs) على نطاق صغير قبل اعتماد نشرها في حملات أوسع

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : كشفت بروف بوينت، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، عن تكتيكات جديدة لتوزيع شبكاة " Emotet" التي تضر بالأمن الإلكتروني للمؤسسات؛ موضحاً أن أدوات التهديدات TA542 تختبر تقنيات هجوم جديدة على نطاق صغير قبل اعتمادها لحملات أكبر حجمًا .

ووفقًا لدراسة بحثية صادرة عن بروف بوينت، تصدرت تسوية البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) قائمة الهجمات، حسب ما يتوقعه رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، التي سيتم مواجهتها خلال الأشهر المقبلة. ولفتت الدراسة أيضاً زيادة الشعور بالقلق تجاه هذه الهجمات المحتملة من جانب رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنسبة 25٪ و 37٪.

جدير بالذكر أن الـ Emotet عبارة عن روبوتات وفيروسات حصان طروادة غزير الإنتاج، وهو يستهدف أنظمة الويندوز الأساسية لتوزيع برامج ضارة. كان يُعتبر أحد أكثر التهديدات الإلكترونية انتشارًا قبل تعطيله من قبل السلطات العالمية لتطبيق القانون في يناير 2021.

وفي شهر نوفمبر 2021، بعد 10 أشهر من اختفائها من ساحة التهديد ، لاحظت بروف بوينت عودة ظهور هذه الروبوتات سيئة السمعة. ومنذ ذلك الحين ، استهدفت المجموعة المرتبطة بـ Emotet ، TA542 ، آلاف العملاء بعشرات الآلاف من الرسائل في مناطق جغرافية متعددة . في بعض الحالات، يصل حجم الرسالة إلى أكثر من مليون لكل حملة.

قد تشير التقنيات والاجراءات والاختبارات الجديدة TTPs إلى أن TA542 قد يكون الآن السبب وراء هجمات محدودة ومحددة بشكل أكبر بالتوازي مع حملات البريد الإلكتروني واسعة النطاق المنتشرة.

بدوره، قال شيرود دي جريبو، نائب الرئيس لأبحاث التهديدات واكتشافها لدى بروف بوينت: "بعد شهور من النشاط المتسق، يأتي حصان طراودة Emotet ليقلب كل شي رأساَ على عقب. ومن المحتمل أن يعمد قراصنة الإنترنت باختبار سلوكيات جديدة

على نطاق صغير قبل نشرها على نطاق أوسع، أو التوزيع عبر TTPs الجديدة جنبًا إلى جنب مع الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق التي يتم شنها حالياً. من هنا، يجب أن تكون المنظمات على دراية بالتقنيات الجديدة والتأكد من تحضير الدفاعات وفقًا لذلك ".

هذا وكشفت بروف بوينت حجمًا منخفضًا من رسائل البريد الإلكتروني التي توزع الـ Emotet . ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمرسل قد تم اختراقها ولم يتم إرسالها بواسطة عبر البريد العشوائي Emotet . كانت الموضوعات بسيطة وتحتوي على كلمة واحدة مثل "الراتب". احتوت نصوص البريد الإلكتروني على عناوين URL الخاصة بـ OneDrive فقط ولا تحتوي على أي محتوى آخر واستضافت عناوين URL الخاصة بـ OneDrive ملفات مضغوطة تحتوي على ملفات Microsoft Excel الإضافية (XLL).

ووفقًا لدراسة بحثية صادرة عن بروف بوينت، تصدرت تسوية البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) قائمة الهجمات، حسب ما يتوقعه رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، التي سيتم مواجهتها خلال الأشهر المقبلة. ولفتت الدراسة أيضاً زيادة الشعور بالقلق تجاه هذه الهجمات المحتملة من جانب رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنسبة 25٪ و 37٪.

يختلف نشاط حصان طراودة Emotet المحدد عن الحملات التي تمت ملاحظتها سابقًا بالطرق التالية:

- طبيعة النشاط المنخفض الحجم. عادةً ما توزع Emotet هجمات بريد إلكتروني كبيرة الحجم للعديد من العملاء على مستوى العالم، حيث وصلت بعض الهجمات في الأسابيع الأخيرة إلى مليون رسالة.

- استخدام عناوين URL الخاصة بـ. OneDrive . عادة ما يسلم Emotet مرفقات Microsoft Office أو عناوين URL (المستضافة على المواقع المخترقة) المرتبطة بملفات Office .

- استخدام ملفات XLL . عادة ما يستخدم Emotet مستندات Microsoft Excel أو Word التي تحتوي على وحدات ماكرو VBA أو XL4. XLLs هي نوع من ملفات مكتبة الارتباط الديناميكي (DLL) لبرنامج Excel وهي مصممة لزيادة وظائف التطبيق.

ويعزو محللو بروف بوينت هذا النشاط بثقة عالية إلى فيروس TA542 لأنه منذ عام 2014 كان منفذ الهجوم يسيطر عن كثب على برنامج Emotet الضارة ولم يتم تأجيره إلى قراصنة أخرى.

لاحظت شركة بروف بوينت هذا النشاط الضار في وقت كانت حملات حصان طراودة Emotet واسعة النطاق متوقفة مؤقتًا ("عطلة الربيع") بين 4 أبريل 2022 و 19 أبريل 2022. ومنذ ذلك الحين استأنفت Emotet حملاتها ذات الحجم الكبير. يقيم باحثو الشركة أنه أثناء الاستراحة، استمرت تهديدات TA54 في التطوير والاختبار لموجهات الهجمات الجديدة، وتحديداً عناوين OneDrive URLs وملفات XLL استعدادًا لاستخدامها على نطاق أوسع.

من الجدير بالملاحظة أن تهديدات TA542 تستخدم تقنيات جديدة التي لا تعتمد على المستندات الممكّنة بمايكرو، مع زيادة مستويات الأمان لبرامج Microsoft الأمر الذي زاد المهمة صعوبة أمام قراصنة الإنترنت في استخدام وحدات الماكرو كناقل للبرمجيات الخبيثة. عادةً ما يعتمد قراصنة الإنترنت، بما في ذلك TA542 التي تستخدم المرفقات التي تم تمكين الماكرو، على الهندسة الاجتماعية لإقناع المستلم بأن المحتوى جدير بالثقة، ويجب تفعيل وحدات الماكرو لمشاهدته.

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برووف بوينت هي شركة رائدة تعمل على توفير حلول متطورة في مجال الأمن السيبراني لحماية أهم الأصول المؤسسية، والمتمثلة في موظفيها.

وتدعم "برووف بوينت" من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى التقنيات السحابية، الشركات في مختلف دول العالم للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية بياناتها وتعزيز مرونة المستخدمين في التعامل مع الهجمات الإلكترونية.

وتعتمد المؤسسات الرائدة من مختلف الأحجام، بما في ذلك أكثر من نصف أكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة Fortune 1000 –على حلول ومنتجات شركة "برووف بوينت" للحد من مخاطر الأمان والامتثال الأكثر خطورة والتي قد تنجم عن البريد الإلكتروني والتقنية السحابية ومنصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط: www.proofpoint.com .

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