(الرفاع، البحرين) - اختتمت الجامعة الأمريكية بالبحرين أول فعالية بحثية لها AUBH Research Day 2022 يوم الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢ والتي أقيمت في حرم الجامعة بالرفاع. وقد أقيمت هذه الفعالية عبر الحضور الفعلي وأيضًا عبر وسائل التكنولوجيا الافتراضية.

هذا وقدم الحدث الذي امتد ليوم كامل وبمشاركة عدد من الباحثين، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، والطلاب، منصة للمشاركين لمشاركة معرفتهم النظرية ونتائج بحوثهم. وقد تمكن المشاركون من المشاركة بمعلوماتهم والانضمام إلى المحادثات الرئيسية، وإثراء الجلسات عبر تبادل الأفكار من خلال العديد من الخطابات الرئيسية، والتعرف على الرؤى المختلفة في مختلف التخصصات من خلال ورش التدريب المهني، واكتساب خبرة التعلم العملي الشاملة.

وأتاح يوم الأبحاث بالجامعة الأمريكية بالبحرين للشباب المشارك فرصة لصقل مهاراتهم في التواصل وأتاح للباحثين الفرصة لتقديم ملخصاتهم الأخيرة للجمهور وتلقي ردود فعل فورية من المهنيين والخبراء في مختلف المجالات. واشتمل هذا النقاش على الرد على الأسئلة الصعبة، مما عزز مجال المناقشة.

وكان من بين المتحدثين الدكتورة سوزان إ. ساكستون؛ الرئيس المؤسس للجامعة الأمريكية بالبحرين، الأستاذ نهوت هو ؛ أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة ولاية كاليفورنيا ، الدكتور عمر العبيدلي؛ مدير البحوث في مركز دراسات، الدكتور جارمو كوتيلين؛ رئيس قسم الاستراتيجيات وتحليلات البيانات في تمكين.

وشملت بعض المواضيع التي تمت مناقشتها ما يلي: تعزيز العلاقة بين السياسات والبحوث في البحرين، وسبل جعل البحوث الأكاديمية ذات صلة بالاقتصاد، والبحث المتقارب، إلخ.

ومن جانبها علقت الدكتورة حنان ناصر، رئيسة يوم البحوث في الجامعة الأمريكية بالبحرين على هذا الحدث قائلة، " تمثل البحوث مجال واسع جدًا في هذا السياق، والهدف الرئيسي من هذا الحدث هو تشجيع مجتمعنا على المشاركة، وتقاسم المعرفة، ومناقشة آخر النتائج. وتهدف الفعالية أيضًا إلى تلقيح الأفكار الإبداعية البحثية ذات التخصصات المتعددة والتي تركز على الاحتياجات المجتمعية. وقد حقق هذا الحدث نجاحًا هائلًا، وأود أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين والحضور والطلاب على المساعدة في إخراج هذا الحدث بأفضل صورة ممكنة."

وستستخدم نتيجة هذا الحدث في رسم استراتيجية البحوث المتعلقة بالجامعة الأمريكية بالبحرين للسنوات الثلاث المقبلة.

#بياناتحكومية

- انتهى -