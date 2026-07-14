جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال العام 2025 ركزت على الابتكار المسؤول وتعزيز نزاهة الأسواق ومنع الجرائم المالية

زيادة عدد تصاريح الخدمات المالية الممنوحة بنسبة 22% على أساس سنوي، وارتفاع عدد الموافقات المبدئية بنسبة 32%، ما يعكس استمرار النمو القوي في منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرها السنوي لعام 2025، مُقدّمةً عرضاً شاملاً لأبرز اعمالها في مجالات الرقابة والترخيص والسياسات التنظيمية خلال عام 2025، في ظل استمرار النمو القوي لمنظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وتعزيز تواصلها على المستوى الدولي.

ويسلط التقرير الضوء على الجهود المستمرة لسلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز إطارها التشريعي والتنظيمي المتطور، بما يدعم الابتكار والحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق وحماية المستهلكين والاستقرار المالي. كما واصلت السلطة تحقيق أولوياتها التنظيمية من خلال تعزيز الرقابة التنظيمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التنظيميين على المستويين المحلي والدولي.

ومع استمرار توسّع وتطوّر منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية استخدام التقنيات التنظيمية والرقابية لدعم نهج قائم على البيانات وأكثر كفاءة في الإشراف على الجهات والأسواق الخاضعة لتنظيمها.

وخلال العام، واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية دعم نمو أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال منح 95 تصريحاً للخدمات المالية و120 موافقة مبدئية، بزيادة نسبتها 22% و32% على التوالي مقارنةً مع عام 2024. كما وقّعت السلطة 5 مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الدولي.

وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "واصلنا خلال عام 2025 تعزيز نهجنا التنظيمي والرقابي لدعم منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) في ظل نموها المستمر وتطورها. وظل تركيزنا متمحوراً حول توفير إطار تنظيمي متقدم وفعال يدعم الابتكار، ويحافظ على نزاهة الأسواق ويرسّخ الثقة. وتعكس الإنجازات الواردة في التقرير تفاني كوادرنا والتزامنا المستمر ببناء منظومة مالية مرنة ومنظمة تواكب توجهات المستقبل".

ومع دخول أبوظبي العالمي (ADGM) مرحلة جديدة من النمو، تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بترسيخ بيئة تنظيمية شفافة ومرنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، إلى جانب دعم الابتكار وحماية المشاركين في الأسواق والمتعاملين، وتعزيز الثقة في أبوظبي العالمي (ADGM) بوصفه مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

للاطلاع على التقرير السنوي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لعام 2025، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لأبوظبي العالمي (ADGM) من خلال الرابط.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM) هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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