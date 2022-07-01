بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2369 مبايعة بقيمة 5.89 مليار درهم، منها 379 مبايعة للأراضي بقيمة 1.63 مليار درهم و1990 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.26 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 205 مبايعة بقيمة 463 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 211 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 207 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 297 مبايعة بقيمة 686 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 197 مبايعة بقيمة 549 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.72 مليار درهم منها 53 رهونات أراضي بقيمة 507.69 مليون درهم و422 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.23 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 425 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 194 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 144 هبة بقيمة 1.35 مليار درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 171 مليون درهم وأخري في منطقة الحمريه بقيمة 155 مليون درهم.

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