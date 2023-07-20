بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2502 مبايعة بقيمة 8.14 مليار درهم، منها 378 مبايعة للأراضي بقيمة 3 مليار درهم و2124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.13 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7 تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة النهده الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهده الثانيه.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 207 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 158 مبايعة بقيمة 660 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 157 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 75 رهونات أراضي بقيمة 428.09 مليون درهم و390 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 204 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 117 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 264.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 65.22 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم.

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