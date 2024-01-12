بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 984.5 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 354 مبايعة بقيمة 785.46 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 71.92 مليون درهم و330 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 713.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7.63 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6.53 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 6.49 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 20.47 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 23.04 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6.35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.58 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 12.55 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 98.7 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 34.61 مليون درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 113.82 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.37 مليون درهم منها 5 رهونات أراضي بقيمة 8.2 مليون درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 137.17 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 21.15 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 13.86 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 53.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 8 مليون درهم.

#بياناتحكومية

-انتهى-