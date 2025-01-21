دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أحدث توقعات جارتنر للأبحاث أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيصل إلى 5.61 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة بنسبة 9.8% عن عام 2024.

وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر: "بالتزامن مع زيادة ميزانيات الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات فإن قسماً كبيراً منها سيستخدم لتعويض زيادات الأسعار في النفقات المتكررة لمؤسساتهم، ما يعني انحراف الإنفاق الإسمي عن الإنفاق الحقيقي على تكنولوجيا المعلومات في عام 2025، حيث ستقوم زيادات الأسعار بامتصاص كل النمو في الميزانيات أو قسماً منه. وتعكس جميع الفئات الرئيسية أسعاراً أعلى من المتوقع ما يدفع الرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات إلى تأجيل وتقليص توقعاتهم الحقيقية حول الميزانيات".

الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر على الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، ولكن هذا الإنفاق لن يكون على الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه

ستشهد قطاعات مثل أنظمة مراكز البيانات والأجهزة والبرمجيات معدل نمو مكون من خانتين خلال عام 2025، ويعود ذلك في قسم كبير منه إلى تحديثات الأجهزة والمعدات لتتلاءم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي (انظر الجدول 1). لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه المجالات التي ستشهد تحديثات لن تتميز وظيفياً عن غيرها بعد حتى مع الأجهزة الجديدة.

الجدول 1. توقعات الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات (الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية)

الإنفاق في 2024 نسبة نمو الإنفاق في 2024 (%) الإنفاق في 2025 نسبة نمو الإنفاق في 2025 (%) أنظمة مراكز البيانات 329,132 39.4 405,505 23.2 الأجهزة 734,162 6.0 810,234 10.4 البرمجيات 1,091,569 12.0 1,246,842 14.2 خدمات تكنولوجيا المعلومات 1,588,121 5.6 1,731,467 9.0 خدمات الاتصالات 1,371,787 2.3 1,423,746 3.8 إجمالي تكنولوجيا المعلومات 5,114,771 7.7 5,617,795 9.8

المصدر: جارتنر (يناير 2025)

وأضاف لوفلوك: "يتجه الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو مرحلة تضاؤل الآمال منه الأمر الذي يعكس تراجع توقعات الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا من هذه التقنية ولكن ليس إنفاقهم عليها. على سبيل المثال، لا تشتمل الكمبيوترات الشخصية الجديدة المهيئة للذكاء الاصطناعي إلى الآن على التطبيقات الضرورية القادرة على الاستفادة من هذه الأجهزة. وعلى الرغم من أن المستهلكين من الأفراد والمؤسسات سيقومون بشراء كمبيوترات وحواسب لوحية وأجهزة جوالة معززة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن عمليات الشراء هذه لن تكون في حقيقة الأمر متأثرة كثيراً بوظائف الذكاء الاصطناع التوليدي عليها".

ويسهم الإنفاق على المخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي في مضاعفة الإنفاق على المخدمات التقليدية بسهولة خلال عام 2025، ليصل إلى 202 مليار دولار أمريكي.

وأوضح لوفلوك قائلاً: "ستبلغ حصة شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات وكبار مزودي الخدمات السحابية أكثر من 70% من الإنفاق في عام 2025. وسيقوم كبار مزودي الخدمات السحابية بحلول عام 2028 بتشغيل مخدمات معززة بالذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها نحو 1 تريليون دولار أمريكي، ولكن ليس ضمن إطار نموذج عملها التقليدي أو سوق البنى التحتية المقدمة كخدمة (IaaS)، إذ أن كبار مزودي الخدمات السحابية يميلون لأن يصبحوا جزءاً من القلة القليلة الفاعلة في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي".

وتعتمد منهجية جارتنر في احتساب توقعات الإنفاق على تحليلات صارمة لمبيعات أكثر من ألف مزود في كامل نطاق منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتستخدم جارتنر تقنيات الأبحاث الأولية المعززة بمصادر الأبحاث الثانوية من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة على امتداد كامل السوق والتي يتم وفقاً لها بناء توقعات الشركة.

تقدم توقعات الإنفاق ربع السنوية لجارتنر على تكنولوجيا المعلومات منظوراً فريداً للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عبر قطاعات الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تساعد هذه التقارير عملاء جارتنر على فهم الفرص والتحديات في السوق. ويمكن لعملاء جارتنر الاطلاع على أحدث بحث حول توقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في: "دليل بيانات السوق من جارتنر، تحديث الربع الأخير لعام 2024".

يمكنكم الاطلاع على المزيد من التوقعات خلال ندوة جارتنر تحت عنوان: "توقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، تحديثات الربع الأخير لعام 2024: أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق تكنولوجيا المعلومات الذي يبلغ حجمه 7 تريليون دولار أمريكي".

نبذة عن مؤسسة جارتنر

تعد جارتنر (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:IT) من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات والأبحاث، وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500). وتزود جارتنر قادة الأعمال بالرؤى والمشورة والأدوات التي تمكّنهم من إنجاز مهامهم الحساسة والتي تحظى بالأولوية القصوى، فضلا عن وضع أسس النجاح للمؤسسة في المستقبل.

ولدى جارتنر مجموعة لا مثيل لها من الأبحاث المرتكزة على البيانات التي يقوم بها المختصون ويشرف عليها الخبراء من شتى الاختصاصات، مما يساعد العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة في المسائل الهامة في العمل. وتعتمد أكثر من 14 ألف مؤسسة منتشرة في أكثر من 100 بلد حول العالم على أبحاث جارتنر، وتتطلع إليها كمصدر موضوعي وشريك موثوق في الأعمال، وذلك بغض النظر عن وظائف المؤسسة أو القطاع الذي تنشط فيه أو حتى حجم المؤسسة.

للمزيد من المعلومات عن جهود جارتنر في مساعدة صانعي القرار على تعزيز مستقبل أعمالهم يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.gartner.com.

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