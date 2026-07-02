56% من رواد الأعمال يرون أن توسيع قبول المدفوعات الرقمية عبر مختلف القنوات يمثل أكبر فرصة لتعزيز النمو .

47% من الشركات تعتبر تعزيز الأمنين المادي والرقمي أولوية أساسية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز قدرتها على التكيف .

المنامة، البحرين؛ أظهر استطلاع أجرته ماستركارد أن 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تعتبر المدفوعات الرقمية وعبر الإنترنت عنصراً محورياً في دفع نمو أعمالها خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة شاملة تغطي عدداً من الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى قياس آراء الشركات الصغيرة والمتوسطة وأولوياتها وتوقعاتها للنمو. وتضمن إصدار المؤشر لعام 2026 استطلاعاً خاصاً في البحرين لرصد كيفية تعامل هذه الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الراهنة في ظل تداعيات النزاع الإقليمي.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة نتيجة التطورات الأخيرة، تتزايد أهمية ما حققته الشركات من تقدم في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتوسيع قنوات البيع، باعتبارها عوامل رئيسية تعزز قدرتها على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وترسخ مرونتها في مواجهة المتغيرات.

وقال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المنطقة تقديم نماذج قوية في المرونة والتكيف مع الظروف الاقتصادية. ويسهم الاستثمار في القدرات الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات والحلول المالية، في تمكين هذه الشركات من التعامل مع التحديات قصيرة الأجل، وفتح مسارات جديدة للنمو المستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق أصبح أكثر ارتباطاً عالمياً وأكثر سرعة وتغيّراً".

من جهته، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "تؤكد نتائج الاستطلاع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين كانت سبّاقة في بناء أساسات التحول الرقمي، ما أتاح لها الانطلاق نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة. ونواصل في ماستركارد العمل مع شركائنا في المملكة لتحويل هذا الزخم إلى نتائج ملموسة، من خلال توفير حلول دفع آمنة وسلسة تمكّن الشركات البحرينيةمن التوسع، وتدعم في الوقت ذاته مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030".

جاهزية رقمية ترسم ملامح نمو المستقبل

تكشف نتائج الاستطلاع عن قناعة راسخة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية الاقتصاد الرقمي في تعزيز نموها. كما تُظهر البيانات أن البحرين تمتلك بنية رقمية متقدمة، إذ كانت 81% من الشركات، وقت إجراء الاستطلاع، تقبل المدفوعات عبر الهاتف المحمول، فيما كانت 63% منها تعتمد المدفوعات عبر الإنترنت.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية في المنطقة، أصبحت هذه الجاهزية الرقمية تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال، إذ تمنح الشركات قدرة أكبر على تنفيذ معاملاتها بكفاءة والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء رغم تقلبات الأسواق.

المدفوعات الرقمية تفتح آفاقاً جديدة للنمو

تُبرز نتائج الاستطلاع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنظر إلى المدفوعات الرقمية باعتبارها محركاً رئيسياً للتوسع. فقد اعتبر 56% من الشركات أن توسيع قبول المدفوعات عبر مختلف القنوات يمثل أكبر فرصة للنمو، فيما رأى 43% أن توفير تجارب دفع سهلة وسلسة يعد عاملاً محورياً لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات.

كما أظهرت النتائج أن 48% من الشركات تعمل ضمن نموذج يجمع بين القنوات التقليدية والرقمية، ما يعكس تحولاً تدريجياً نحو نماذج أعمال أكثر تكاملاً ومرونة، قادرة على التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.

الأمن أساس استمرارية الأعمال

سلّط الاستطلاع الضوء على تزايد اهتمام الشركات بحماية أعمالها وتعزيز استقرارها. فقد اعتبرت 30% من الشركات أن الحفاظ على الأعمال وتنميتها يمثل أولوية رئيسية، فيما أكد 47% أن تعزيز الأمنين المادي والرقمي يعد من أهم مجالات الدعم التي تحتاج إليها.

ويعكس ذلك توجهاً واضحاً نحو بناء بيئة تشغيل أكثر أماناً، تسهم في تعزيز ثقة العملاء، وحماية العمليات، ودعم استدامة النمو.

منظومة دعم تمكّن الشركات من التوسع

تشير النتائج إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن تحقيق نمو مستدام يتطلب منظومة دعم متكاملة. فقد أكد 54% منها أهمية وجود دعم تنظيمي فعّال من الجهات الحكومية، فيما أشار 48% إلى الحاجة إلى تطوير مهارات الفرق العاملة وتعزيز كفاءتها.

كما كشف الاستطلاع أن 57% من الشركات لا تزال تعتمد على البطاقات الشخصية في إدارة نفقات الأعمال. ومن شأن تقليص هذه الفجوة عبر حلول مالية مخصصة أن يساعد الشركات على تحسين إدارة السيولة، وتعزيز السجلات الائتمانية، ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دعم الشركات المحلية

تواصل ماستركارد تنفيذ مجموعة من المبادرات والتعاونات التي تسهم في بناء منظومة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يلبي أبرز الاحتياجات التي حددها رواد الأعمال في البحرين.

ومع استمرار الشركات في مختلف أنحاء البحرين في الاستثمار لتوسيع أعمالها، وتعزيز الابتكار، وتسريع تبني الحلول الرقمية، تؤكد نتائج استطلاع ماستركارد استعدادها لمواصلة التكيف مع المتغيرات الحالية، والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي في المملكة.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بتمكين الاقتصادات وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مرنة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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