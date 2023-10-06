بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1445 مبايعة بقيمة 4.93 مليار درهم، منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و1197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 319.83 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 98.25 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 130.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 181.51 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 157.18 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 316.03 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.2 مليار درهم منها 62 رهونات أراضي بقيمة 798.55 مليون درهم و407 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.4 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم وأخرى في منطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبة بقيمة 392.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 98.95 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامه بقيمة 45 مليون درهم.

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