102 مليار دولار أمريكي قيمة سوق الفنون والحرف اليدوية العالمي بحلول عام 2032، بمنتجات مثل: المجوهرات والمنسوجات والفخار ومواد الديكور المنزلي.

تقام الدورة الثالثة عشرة من معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تركز الدورة الثالثة عشرة من معرض بايبروورلد ميدل إيست على سوق لوازم الهوايات والحرف والفنون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع إلى أكثر من 934 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4% وفقاً لآخر أبحاث شركة 6 دبليو ريسيرتش.

ويُعزى هذا النمو الكبير إلى الزيادة القوية في عدد الفعاليات التي تحتفي بالفن والثقافة في المنطقة، مثل مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي تنظمه حكومة دبي، وهو المعرض الرئيسي لموسم دبي الفني، حيث يتضمن هذا المهرجان العديد من الفعاليات والمعارض الفنية وورش العمل التي يتم فيها استخدام لوازم الحرف اليدوية والفنون.

هناك متحف جوجنهايم أبوظبي، المقرر إطلاقه في عام 2025، وبينالي الدرعية للفن المعاصر في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المزيد من العروض المعاصرة مثل: مهرجان الموسيقى والفن ونمط الحياة، سول دي إكس بي، فعالية "أفريقيا تحتفل" وهي فعالية ترحيبية تستمر لخمسة أيام والمشاركون بها من جميع أنحاء أفريقيا، وكذلك أفريكان داياسبورا، حيث يشارك العارضون بمنتجات مصنوعة محلياً، مما يزيد من الطلب على لوازم الهوايات والحرف والفنون.

وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: "نشهد زيادة كبيرة في عدد العارضين الذين يعرضون أحدث المنتجات، بما في ذلك الأقلام المستخدمة في الرسم الفني والطلاء مثل: الألوان المائية والأكريليك والزيوت والأقمشة والمواد الخاصة بفنون النسيج، بالإضافة إلى الورق المختلف للرسم وفن الأوريغامي".

ووفقاً لأبحاث القيمة السوقية، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق الفنون والحرف إلى 102 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، أي ما يقرب من ضعف القيمة المسجلة في عام 2023 والبالغة 53 مليار دولار أمريكي تزامناً مع الشعبية المتزايدة لمنصات التجارة الإلكترونية التي تسهّل المبيعات المباشرة من الفنان إلى المستهلك، وتزايد مخاوف الاستدامة التي تزيد الطلب على المواد الصديقة للبيئة، والتكامل السلس للحرفية التقليدية مع حساسيات التصميم الحديث.

وأضاف علي أكبر قائلاً: " من المتوقع أن يتوسع سوق الفنون والحرف اليدوية تماشيا ًمع تطور اهتمامات المستهلكين بالسلع الشخصية ذات القيمة الثقافية، مما يوفر فرصاً جديدة للحرفيين ورواد الأعمال على مستوى العالم".

كما ستعود مسابقة "باتل أوف ذا براشز" في دورة هذا العام من المعرض، وهي مسابقة فنية مجتمعية تقام بالتعاون مع مجموعة فنون آرتس. المسابقة مفتوحة للفنانين من جميع المستويات، وستنقسم إلى أربع مراحل تشمل كلاً من: التجريد، والواقعية، والرسم بالقلم الرصاص/الفحم، والألوان المائية. حيث سيتم اختيار ثمانية متسابقين للمرحلة النهائية من المسابقة في عملية تحكيم مدتها ثلاثة أشهر، ليتنافس الفائزون في تحدي الرسم المباشر في يوم افتتاح المعرض ليتم عقبها الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة.

يُعد بايبروورلد ميدل إيست أكبر معرض تجاري دولي للقرطاسية والورق واللوازم المكتبية، حيث ستقام دورة هذا العام تحت شعار "تصميم مستقبل التواصل العالمي"، لتبرِز دور المعرض كمركز دولي رئيسي لهذا القطاع. وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 480 عارضاً متخصصاً من 40 دولة ومن المتوقع أن يستقطب نحو 12,000 زائر.

يعرض بايبروورلد ميدل إيست مجموعة متكاملة من الصناعات والمنتجات الورقية، بما في ذلك: اللوازم المكتبية، والمواد المدرسية، والقرطاسية، وأدوات الكتابة، وورق الطباعة ومنتجات الفنون والحرف اليدوية. ومن الإضافات الجديدة في دورة هذا العام: ورق كرافت المستخدم في التغليف، وهو قطاع تزداد شعبيته بسرعة كبيرة بسبب الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة.

سيتم تنظيم معرض بايبروورلد ميدل إيست بموقع مشترك مع معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست في القاعات 3-8 في مركز دبي التجاري العالمي.

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نبذة عن معرض بايبروورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبروورلد الشرق الأوسط بين العلامات التجارية العالمية واللاعبين الإقليميين والمبتكرين الواعدين ضمن فعالية تستمر لمدة ثلاثة أيام تستعرض من خلالها الشركات أبرز منتجاتها من اللوازم المكتبية والمدرسية وديكورات الأعياد والبضائع ذات العلامات التجارية، وتقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، في موقع مشترك مع معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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