بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 932 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 274 مبايعة بقيمة 540.26 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 79.09 مليون درهم و248 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 461.16 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة ند حصة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 366.64 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 255.29 مليون درهم و50 رهونات فلل وشقق بقيمة 111.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 207 مليون درهم وأخري في منطقة الصفوح الاولى بقيمة 45 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 25.97 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 7 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الثالثه بقيمة 7 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية.

قليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.