بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 910 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 5.76 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 43.43 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 277.23 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 150.38 مليون درهم و87 رهونات فلل وشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 18.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السطوه بقيمة 7.77 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 مليون درهم.

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