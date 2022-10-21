بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 910 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 241 مبايعة بقيمة 684.42 مليون درهم، منها 8 مبايعة للأراضي بقيمة 93.16 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.26 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى. وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 513 الف درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 920 الف درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 198.01 مليون درهم منها 47 رهونات أراضي بقيمة 75.26 مليون درهم و54 رهونات فلل وشقق بقيمة 122.74 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة العوير الأولى بقيمة 21 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الاولى بقيمة 19 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 10 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.