بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2652 مبايعة بقيمة 6.89 مليار درهم، منها 419 مبايعة للأراضي بقيمة 2.24 مليار درهم و2233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.64 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 266 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 200 مبايعة بقيمة 622 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 441 مبايعة بقيمة 558 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 189 مبايعة بقيمة 603 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 172 مبايعة بقيمة 272 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.75 مليار درهم منها 79 رهونات أراضي بقيمة 696.37 مليون درهم و326 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.05 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 360 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 143 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 129 هبة بقيمة 500.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 249 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 54 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.