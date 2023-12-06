بحسب تقرير التنقل من إريكسون

من المتوقع أن تصل اشتراكات الجيل الخامس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 75 مليون اشتراك بحلول نهاية عام 2029

من المتوقع أن يكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي أحد أعلى معدلات انتشار الجيل الخامس إقليمياً بحلول عام 2029 بنسبة 92 بالمائة.

يتوقع إصدار نوفمبر 2023 من تقرير التنقل من إريكسون (NASDAQ: ERIC) أن ينمو إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي من 76 مليونًا في عام 2023 إلى 81 مليونًا في عام 2029. ستمثل اشتراكات الجيل الخامس 34 بالمائة من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول بحلول نهاية عام 2023 بعدد 26 مليون اشتراك. ومن المتوقع أن تنمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 19 بالمائة سنويًا خلال الفترة المتوقعة من 26 مليون اشتراك في عام 2023 إلى 75 مليون في عام 2029، لتمثل حوالي 90 بالمائة من إجمالي الاشتراكات بحلول عام 2029.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا مطردًا في حركة بيانات الهاتف المحمول، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 16 بالمائة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يكون الجيل الخامس المحرك الرئيسي للنمو، مع توقع وصول البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي إلى 66 جيجابايت بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها 17 بالمائة سنويًا.

يستكشف مقدمو الخدمات طرقًا مختلفة لتحقيق الدخل من استثماراتهم في شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس من خلال خدمات مثل آلة إلى آلة (M2M) أو إنترنت الأشياء، بما في ذلك إدارة الأسطول والمراقبة عن بعد والخدمات الصحية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من مشاريع المدن الذكية قيد التطوير أو تم اقتراحها، والتي ستستفيد من قدرات شبكة الجيل الخامس بشكل كبير عبر حالات الاستخدام المختلفة. سيكون تقطيع الشبكة، والجيل الخامس المستقل، والتعرض لواجهة برمجة التطبيقات (API) من عوامل التمكين الرئيسية لمقدمي الخدمات لتحقيق إيرادات إضافية من حالات الاستخدام الجديدة.

وقال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: “يظهر إصدار نوفمبر 2023 من تقرير التنقل من إريكسون أنه من المتوقع أن تكون اكثر من 90 بالمائة من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في عام 2029 عبارة عن اشتراكات الجيل الخامس. تمكن الاقتصادات القوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الحكومات من الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والاتصالات كجزء من الرؤى الوطنية الطموحة وبرامج الرقمنة. إن التزامنا بدعم شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ثابت وصامد لتوفير مستقبل مستدام واتصال غير محدود. "

ويقدر التقرير أيضًا أنه في السنوات الست بين نهاية عام 2023 و2029، من المتوقع أن تزيد اشتراكات الجيل الخامس العالمية بأكثر من 330 بالمائة - من 1.6 مليار إلى 5.3 مليار اشتراك. ومن المتوقع أن تكون تغطية الجيل الخامس متاحة لأكثر من 45 بالمائة من سكان العالم بحلول نهاية عام 2023، و85 بالمائة بحلول نهاية عام 2029. ومن المتوقع أن تتمتع أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات انتشار إقليمية لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية العام 2029 بنسبة 92 بالمائة، ومن المتوقع أن تتبعها أوروبا الغربية بنسبة 85 بالمائة.

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com