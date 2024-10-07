كشف استطلاع جديد أجرته لينكدإن أن 66% من المهنيين في المملكة يشعرون بتزايد ضغوطات العمل، وأن 88% يسعون للحصول على النصح والإرشاد أكثر من أي وقت مضى

أهم التحديات التي تواجه العاملين هي استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل وإدارة موظفين من أجيال مختلفة

مع تفاعل أعضاء لينكدإن مع 1.5 مليون منشور من المحتوى كل دقيقة، يلجأ المهنيون إلى المنصة للتعلم والحصول على معلومات لمواكبة التغيير والبقاء في المقدمة

المملكة العربية السعودية، كشف استطلاع جديد أجرته لينكدإن، أكبر شبكة مهنيّة في العالم، أن المهنيين في المملكة العربية السعودية يشعرون بالإرهاق بسبب الوتيرة السريعة للتغيرات في مكان العمل، حيث يسعى 88% منهم للحصول على الدعم والتوجيه أكثر من أي وقت مضى، في حين أعرب 58% منهم عن قلقهم بشأن تأخرهم عن الركب المهني.

وعلى رأس التحديات التي تواجه الموظفين في الدولة، إدارة فرق العمل متعددة الأجيال (37%)، يليها إثبات قدرتهم على دمج الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي (36%) والعمل من المكتب بنجاح (30%).

على الصعيد العالمي، تُظهر بيانات لينكدإن ارتفاعاً بنسبة 123% في المحتوى الذي يتطرق إلى العمل المَرِن* خلال العامين الماضيين، حيث لا يزال هذا الموضوع يتصدر اهتمامات المهنيين في ظل قيام العديد من الشركات بتغيير متطلبات العودة إلى العمل. كما شهد استهلاك دورات الذكاء الاصطناعي على منصة لينكدإن للتعلم (LinkedIn Learning) خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 117%**.

القوى العاملة تدرك أن الخبرة وحدها لا تكفي

أكد نحو 53% من المهنيين بأن الخبرة وحدها لا تكفي للحصول على الفرص في يومنا هذا، بينما اعتبر 39% منهم أن التعلّم المستمر أمر بالغ الأهمية للمضي قدما في المسيرة المهنية. وأعرب 61% عن حاجتهم إلى إرشادات حول المهارات اللازمة للتعامل بسلاسة مع التغييرات التي تشهدها أماكن العمل.

وفي الوقت نفسه، يشعر 34% فقط أنهم يستطيعون الاعتماد على مدرائهم لمساعدتهم في اجتياز فترات التغيير في وظائفهم، بينما يعتقد 64% أن شركاتهم تواجه صعوبة في التكيّف مع جميع التغيرات التي تؤثر على العمل، مما يؤكد أن الموظفين أصبحوا اليوم بحاجة ماسة إلى المساعدة في رسم مستقبلهم المهني.

البحث عن حلول للبقاء في الصدارة

يلجأ المهنيون إلى لينكدإن للحصول على المعرفة والمهارات التي تساعدهم على التكيف مع التغيرات السريعة في مكان العمل، حيث تساعدهم رؤى الخبراء على المنصة والدورات التدريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأخبار المتجددة لحظة بلحظة على البقاء في المقدمة.

وفي هذا السياق، تقول نجاة عبد الهادي، خبيرة التوظيف في لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تظهر بياناتنا أن الوتيرة المتلاحقة للتغيرات في مكان العمل في السنوات الأخيرة غير مسبوقة، بما فيها العمل المرن ودخول الذكاء الاصطناعي. ولذلك فمن المتوقع أن يشعر العاملون بالضغط والإرهاق الناتج عن الشعور بضرورة مواكبة التكنولوجيا. من المهم أن يظل الموظفون على اطلاع دائم على ما يجري حولهم، وأن ينتهجوا التعليم المستمر من أجل تطوير مهاراتهم."

وأضافت: "هذه الخطوات قد تبدو صغيرة لكنها مهمة لمساعدة المهنيين على بناء الثقة اللازمة للنجاح في هذه البيئة. وأدعوهم أيضا إلى البحث عن الفرص التي تمكنهم من تطوير مساراتهم المهنيّة بشكل مستمر لا عند بحثهم عن فرصة عمل فحسب، ومن ذلك التعلم من الخبراء والتفاعل مع المحتوى وبناء العلاقات، لأن ذلك سيمكنهم من التكيّف مع التطورات المستقبلية."

نصائح الخبراء في لينكدإن حول التكيّف مع التغيير والبقاء في الصدارة:

البقاء على اطلاعٍ دائم بالتغيرات: المواضيع التي تتعلّق بالذكاء الاصطناعي والعمل الهجين تتغير بشكل مستمر، لذلك فمن الضروري مواكبة أحدث الأخبار ورؤى الخبراء مثل أبرز الأصوات في لينكدإن LinkedIn Top Voices لفهم تأثير هذه التطورات على عملكم اليومي، حيث يمنحكم ذلك شعوراً بالتحكم بالعمل ويمكّنكم من تجاوز التحديات والضغوط التي تفرضها هذه التغيرات. تبنّي عقلية النمو: غالبا ما يكون التغيير صعبا – ولا بأس بالشعور بالتوتر لكن يجب التعامل مع هذه التقلبات بعقلٍ منفتح. يمكنكم من خلال التعلّم المستمر مثلا توسيع آفاقكم وإثراء شبكة معارفكم في كافة المجالات التي ستجعل التعامل مع التغيير أسهل. ففي مجال الذكاء الاصطناعي مثلًا، فإن ممارسة الكتابة السريعة أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات من شأنه أن يسهّل استخدام هذه الأدوات في المستقبل. وفي هذا الإطار، أطلقت لينكدإن سلسلة من الدورات التعليمية مثل بناء عقليّة التكيف في عصر الذكاء الاصطناعي التي ستكون مجانيّة حتى 25 نوفمبر 2024، كما قدّمت أيضًا شهادتين مهنيّتين مجانيتين حول الذكاء الصناعي التوليدي ( Gen AI ) حتى نهاية عام 2025. اعتماد التعلّم البسيط: ابحثوا عن طرق أسهل لاكتساب مهارات ومعارف جديدة، ليصبح التعلم المستمر أكثر قابلية للتطبيق. وتجدر الإشارة إلى أنّ المهنيّين يجدون أنّ مقاطع الفيديو القصيرة هي الأكثر فائدة وتفاعلًا عند البحث عن المعلومات (51%) - وهي تنمو بسرعة على منصة لينكدإن، حيث ارتفعت عمليات تحميل مقاطع الفيديو بنسبة 34% سنوياً.

منهجية بيانات لينكدإن

*تم قياس البيانات من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2024 للمنشورات التي تشير إلى الكلمة الرئيسية ”العمل المرن“ على لينكدإن، وتتضمن منشورات عالمية باللغة الإنجليزية فقط.

**يشير إلى النمو في عدد المتعلمين المميّزين على لينكدإن خلال الفترة الزمنية المحددة.

يتم تحديد دورات لينكدإن للتعليم التي تم وضع علامات عليها ويمكن استخدامها لتطوير أحد تصنيفات لينكدإن لـ 139 مهارة في مجال الذكاء الاصطناعي. يُشار إلى الأعضاء الذين التحقوا بهذه الدورات على أنهم يتمتعون بكفاءة الذكاء الاصطناعي (AI aptitude).

تستثني الوظائف غير الفنية الأعضاء المرتبطين بإحدى الوظائف التالية: "الهندسة"، "تكنولوجيا المعلومات"، "البحث"، "التعليم"، "تطوير الأعمال" استنادًا إلى تصنيف لينكدإن.

منهجيّة الاستطلاع

تمّ إجراء الاستطلاع من قِبل Censuswide استنادًا على ردود 641 مهنيا يعملون بدوام كامل أو جزئي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 02.09.2024 إلى 11.09.2024. توظف شركة Censuswide أعضاء من شركة Society Research Market والتي تتبنى مبادئ ESOMAR الدولية للأبحاث التسويقية والاجتماع. وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة Censuswide هي عضوٌ في المجلس البريطاني للاستطلاعات.

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