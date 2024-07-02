دبي، الإمارات العربية المتحدة، سلطت شركة سيسكو الضوء على أهم الاتجاهات الرئيسية العالمية لتقنيات الشبكات، والتي تشكل مستقبل الأعمال الرقمية. وقد أظهرت أبحاث الشركة أن الشبكات أصبحت بشكل متزايد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الأعمال الناجحة.

ويشير تقرير سيسكو لاتجاهات الشبكات العالمية لعام 2024، إلى أن بيئات الشبكات الأكثر تقدماً ترتبط بنتائج أفضل. وقد اتفق أكثر من 2000 من قادة ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم استطلاع الرأي على أن الاستثمار في الشبكة يؤدي إلى زيادة واضحة في كل مقاييس الأعمال الرئيسية، بدءاً من رضا العملاء والموظفين وحتى الكفاءة التشغيلية ونمو الأعمال.

وتتمتع بعض العوامل، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والسحابة، ونموذج العمل المختلط، والتطبيقات، وإنترنت الأشياء بإمكانيات هائلة لتسريع الابتكار. ومع ذلك، غالباً ما يتم إحباط الجهود المبذولة لتقديم تجارب عالية الجودة، بسبب زيادة تعقيد الشبكة والأساليب المعتمدة القديمة، والمهارات غير المتطابقة للأفراد المعنيين.

وقد حدد التقرير ثلاثة مواضيع شاملة تهيمن على المشهد الرقمي.

المنصة

يدرك قادة ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات اليوم التأثير التحويلي الهائل لاعتماد منصة مركزية لإدارة الشبكة على بنيتهم ​​التحتية وأعمالهم، حيث يتوقع 72% منهم القيام بنشر منصة عبر واحد أو أكثر من مجالات الشبكات خلال العامين المقبلين. ومن المزايا المتوقعة التي يمكن أن يوفرها نشر منصة إدارة الشبكة، سرعة الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والأعمال (43%)، وتقديم أداء أفضل للشبكة ونشر أسرع للشبكات والتطبيقات والخدمات (41%)، وتعزيز الوضع الأمني ​​(40%).

لأجل الذكاء الاصطناعي ومن خلال الذكاء الاصطناعي

مع الذكاء الاصطناعي، تتجه المؤسسات نحو إنشاء شبكات ذاتية التحسين. ووفقاً لدراسة سيسكو، فإن 89% من المشاركين في استطلاع الرأي يعتزمون تنفيذ مراكز بيانات تدعم الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يقوم 61% منهم بدمج التحليلات التنبؤية الأصلية للذكاء الاصطناعي في عمليات مراكز البيانات الخاصة بهم في العامين المقبلين. وعلاوة على ذلك، يتوقع 56% من المشاركين نشر شبكة إيثرنت محسنة من الجيل التالي لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه، تعمل المؤسسات، باستخدام الذكاء الاصطناعي، على تحديث مراكز البيانات لتلبية متطلبات أعباء العمل الجديدة الصعبة هذه، مع تطوير عملياتها ومرونتها الرقمية ومستويات الأمن. ومن بين قادة ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم استطلاع الرأي، يخطط 60% لتطبيق أتمتة الشبكة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع المجالات لإدارة عمليات الشبكة في العامين المقبلين.

كما أظهر تقرير سيسكو أن 54% من المشاركين يتوقعون امتلاك بنية خدمة وصول آمن مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يقوم 51% منهم بتبني نظام التعرف على نقطة النهاية وإدارة السياسات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، يتوقع 38% من المشاركين في استطلاع الرأي دمج ضمان التجربة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين يركز 25% منهم على حلول الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج خاصة بالاستدامة.

شبكات آمنة

تنامت مكانة الأمن السيبراني باعتباره عامل الاهتمام الأكبر بالنسبة للشبكات وثاني أهم معيار لقياس نجاح مبادرات الشبكات (30%). ويشير تقرير سيسكو إلى أن 42% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون بأن دمج الشبكات والأمن هو المجال الذي يتطلب أكبر قدر من التحسين لتحقيق أهدافهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال. ويعد التعرف على تهديدات الأمن السيبراني والاستجابة لها بشكل أسرع هو الميزة الرئيسية لتقارب الشبكات والأمن بالنسبة لـ 44% من قادة ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، في حين قال 38% منهم إن الأمن الذي تفرضه السحابة سيكون الأولوية القصوى للاستثمار في الشبكات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

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