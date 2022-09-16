بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1787 مبايعة بقيمة 7.79 مليار درهم، منها 227 مبايعة للأراضي بقيمة 4.35 مليار درهم و1560 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.44 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 988 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 259 مليون درهم في منطقة اليفره 1 تليها مبايعة بقيمة 255 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 182 مبايعة بقيمة 293 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 123 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 930.7 مليون درهم منها 87 رهونات أراضي بقيمة 358.22 مليون درهم و298 رهونات فلل وشقق بقيمة 572.47 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 120 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 69 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 145 هبة بقيمة 205.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 40 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 35 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.