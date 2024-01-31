• أبرز الأهداف المالية تراوحت بين زيادة المدخرات الحالية والتخطيط للتقاعد وتخصيص الأموال لتعليم الأطفال

• 92% من المدخرين من الجيل Z يظهرون حرصاً استباقياً إزاء التخطيط المالي.

• 57% من المشاركين وضعوا أهدافاً مالية محددة، بينما أبدى 63% منهم استعداداً للاستعانة بالمستشارين الماليين لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية.

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – كشفت الصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج استطلاع أجرته مؤخراً. وتمحورت الأسئلة الموجّهة للمشاركين على استكشاف السلوك المالي والتعرف إلى تطلعات الادخار والاتجاهات السائدة بين مواطني الدولة والمقيمين عبر مختلف الأجيال، بما في ذلك الجيل Z ، وجيل الألفية، والجيل X وما بعد ذلك.

وأظهرت النتائج الرئيسية للاستطلاع أن 57% من المشاركين وضعوا أهدافاً مالية محددة، بينما أبدى 63% منهم استعداداً للحصول على المشورة المالية المتخصصة، الأمر الذي يبرز الدور المحوري الذي تلعبه حملات التوعية المستمرة للصكوك الوطنية بهدف تعزيز الثقافة المالية.

ويشير الاستطلاع إلى أن 89% من جميع المشاركين في الاستطلاع قد وضعوا أهدافاً مالية محددة للعام 2024، ومن أبرزها زيادة المدخرات الحالية والتخطيط للتقاعد وتخصيص الأموال اللازمة لتعليم الأطفال.

وكان من اللافت أيضاً أن 90% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم إزاء تحقيق هذه الأهداف، حيث أظهر المواطنون الآسيويون أعلى مستويات الثقة بنسبة 93% بين فئة المقيمين.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الأولويات الواضحة بين الجنسين، حيث أظهر أن 90% من المشاركات قد حددن قراراتهن المالية مقارنة بـ 89% من الذكور. ففي الوقت الذي تعطي فيه المشاركات الأولوية لزيادة مدخراتهن الحالية، والتخطيط لمشتريات كبيرة والاستعداد للتقاعد، يركز نظراؤهن على المسائل المتعلقة بزيادة مدخراتهم الحالية، والتخطيط لتقاعدهم، والاستثمار في تعليم أطفالهم. ويعزى هذا التباين إلى اختلاف أدوار الشريحتين في المجتمعات، والأولويات لكل واحدة منهما بناءً على دورها.

ومن بين الفئات العمرية المشاركة، أظهر 92% من الجيل Z حرصاً استباقياً للتخطيط المالي من خلال اتخاذ القرارات المالية. وتركزت اهتماماتهم الأساسية على زيادة المدخرات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية. وتؤكد هذه النتيجة تزايد مستوى الثقافة المالية بين الفئة السكانية الأصغر سناً.

وفي تعليقها على نتائج الاستطلاع، قالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يسعدني الكشف عن النتائج المؤثرة التي خرج بها استطلاعنا الأخير الذي غطى فئات متنوعة من الأجيال العمرية بين السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد بدا واضحاً من خلاله أن 63% من المشاركين يفضلون الحصول على الاستشارات المالية المتخصصة، الأمر الذي يؤكد فعالية حملاتنا التوعوية المستمرة المخصصة لتحسين الثقافة المالية".

واختتمت لوتاه حديثها بالقول: "ينطوي هذا الاستطلاع على أهمية كبيرة لفهم التطلعات المالية لمواطني الدولة والمقيمين فيها، كما يؤكد التزامنا إزاء تمكين الأفراد، وتقديم الدعم الضروري لهم لاتخاذ القرارات المالية المستندة إلى المعلومات الصحيحة، لتعزيز قدراتهم في التعامل مع الشؤون المالية الشخصية بثقة تامة. إن هذه هي رسالتنا في الصكوك الوطنية، حيث يكمن التزامنا في مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على حلول الادخار والاستثمار المبتكرة، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم. وبذلك، فإننا نسهم في رسم معالم المشهد المتغير باستمرار للأولويات المالية في الدولة".

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نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة. www.nationalbonds.ae