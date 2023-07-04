دبي تسير في طريقها للانضمام إلى قائمة أكثر 20 مدينة ثراءً في العالم بحلول 2030

عدد السكان من أصحاب الملاءة المالية الفائقة قد يرتفع بمعدل نمو سنوي 6% حتى عام 2030 مقارنةً بنسبة 18% عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، إلى أن سوق الاستشارات المالية في دولة الإمارات تتجه نحو تحقيق أرقام قياسية في الفترة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ حجم السوق 876 مليار درهم إماراتي بحلول نهاية العام الجاري. وتأتي هذه التوقعات عقب زيادة عدد أصحاب الملاءة المالية الفائقة في الدولة بنسبة 18% في عام 2022. ويُرجّح كويمان أن تحقق الفئة الديموغرافية لأصحاب الثروات الفائقة في الدولة معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6% خلال الخمس إلى السبع سنوات المقبلة، ويتطرق أيضاً إلى العوامل الرئيسية لهذا النمو.1

وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية مختلفة، وتستقبل ما يزيد عن 1,000 شخص من أصحاب الملاءة المالية العالية سنوياً. وقد تجاوز هذا الرقم 5,200 شخص العام الماضي، ومن المرجّح أن يواصل النمو مساره التصاعدي في عام 2023، حيث يتوقع المحللون في القطاع أن ينتقل حوالي 4,500 مليونير للعيش على أراضي الدولة.2 ووضعت دولة الإمارات أسساً متينةً لهذا التطور على مدى أكثر من 50 عاماً، ولكن أزمة كوفيد-19 ساهمت في تسريع وتيرة النمو بشكلٍ ملحوظ.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادةً حكيمةً في التعامل مع الأزمة الصحية العالمية، مما عكس قدرة الإمارات على تحقيق أقصى مستويات السلامة والأمان، وأثبت جدارتها في حماية مصالح السكان واقتصاد الدولة. ونجحت هذه الإدارة المتقنة للأزمات في استقطاب المستثمرين الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت الدولة إقبالاً هائلاً للثروات على مدى السنوات الأخيرة، ومن المرجّح أن يواصل النمو مساره التصاعدي بشكل ثابت، خاصةً مع التحليلات التي تتوقع بلوغ دبي قائمة أغنى 20 مدينة في العالم بحلول نهاية عام 20303.

وتلعب أموال أصحاب الملاءة المالية الفائقة والعالية دوراً جوهرياً في مساعي دبي لتحقيق تلك المكانة الطموحة. وتشير البيانات إلى تجاوز الأصول المُدارة لصالح قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات عتبة 938 مليار درهم في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، مما يرفع قيمة السوق إلى ما يقارب 1.4 تريليون درهم إماراتي بين عامي 2023 و20274.

وأوضح كويمان: "تُعد دولة الإمارات من الدول منخفضة المخاطر وفقاً لمؤشر جلوبال داتا، حيث تحتل المرتبة العاشرة من بين 153 دولة في العالم5. ونجحت في تحقيق هذه المكانة بفضل إدارتها الفعالة لأزمة كوفيد-19 وحالة الاستقرار التي أرستها خلال فترة مليئة بالاضطرابات، لا سيما الأزمة المالية في مطلع الألفية الجديدة، مما جعل الدولة وجهةً للأثرياء من مختلف أنحاء العالم باعتبارها توفر بيئة مثالية لحماية أصول المستثمرين وضمان نموها.“

وساهمت الاضطرابات العالمية في ازدياد أعداد الوافدين من أصحاب الملاءة المالية الفائقة والعالية إلى دولة الإمارات، خاصةً من دول مثل الصين والهند وغيرها، حيث اختار العديد منهم إمارة دبي بوصفها ملاذاً لحماية أصولهم وتعزيز نموها. ويحرص كويمان من خلال شركته الرائدة في مجال التوريق المالي، دي إتش إف كابيتال، على مساعدة المستثمرين على تحقيق متوسط عوائد سنوية على الاستثمار بنسبة 20%. وحصل العملاء الذين يتعاونون معه منذ إطلاق شركته على عوائد استثمار بلغت 114%، أي ما يزيد عن ضعف استثماراتهم الأولية.

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نبذة عن باس كويمان:

شارك باس كويمان في تأسيس شركة التوريق دي إتش إف كابيتال للخدمات المالية عام 2020، ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول فيها. وأبدى اهتمامه في مجال ريادة الأعمال منذ أن كان صغيراً، حيث عمل في مجال التكنولوجيا وأسس شركة اتصالات أدت إلى إطلاق شركة بروكرتيم لخدمات الاتصالات الشاملة، والتي باعها عام 2015 ليبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي. وظف باس خبرته في التداول على مدار الأعوام السبعة الماضية في مساعدة عدد كبير من الأفراد والشركات لبناء ثرواتهم. وألف كتاب التداول والاستثمار في محاولة منه لتحقيق هدفه بجعل سبل تكوين الثروة متاحة للجميع بأسعار معقولة.

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