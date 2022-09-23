بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 870 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 226 مبايعة بقيمة 628.08 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 164.69 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 463.4 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة جبل على الصناعية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 104 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 235.55 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 134.39 مليون درهم و38 رهونات فلل وشقق بقيمة 101.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الاولى بقيمة 40 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 39 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبة بقيمة 6.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 3 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 3 مليون درهم

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية