بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2413 مبايعة بقيمة 6.34 مليار درهم، منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 1.59 مليار درهم و2116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.75 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 218 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 110 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 186 مليون درهم بمنطقة الحبية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 286 مبايعة بقيمة 563 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 194 مبايعة بقيمة 635 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 495 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.02 مليار درهم منها 41 رهونات أراضي بقيمة 350.91 مليون درهم و341 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.66 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 739 مليون درهم وأخري في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 213 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 89 هبة بقيمة 413.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 86 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 52 مليون درهم.

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