بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1834 مبايعة بقيمة 4.66 مليار درهم، منها 262 مبايعة للأراضي بقيمة 1.26 مليار درهم و1572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.4 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 105 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 183 مبايعة بقيمة 523 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 136 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.48 مليار درهم منها 47 رهونات أراضي بقيمة 307.02 مليون درهم و414 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.17 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانيه بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 569 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 74 هبة بقيمة 584.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 147 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الاولى بقيمة 133 مليون درهم.

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