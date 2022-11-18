بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 2463 مبايعة بقيمة 6.74 مليار درهم، منها 230 مبايعة للأراضي بقيمة 1.7 مليار درهم و2233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.04 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 230 مبايعة بقيمة 306 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 221 مبايعة بقيمة 782 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 187 مبايعة بقيمة 325 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 135 رهونات أراضي بقيمة 497.26 مليون درهم و324 رهونات فلل وشقق بقيمة 896.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الثانيه بقيمة 200 مليون درهم وأخري في منطقة الخيران بقيمة 105 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 87 هبة بقيمة 714.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 171 مليون درهم وأخري في منطقة الخبيصى بقيمة 108 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.