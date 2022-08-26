بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2176 مبايعة بقيمة 5.71 مليار درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 1.36 مليار درهم و1902 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.35 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 254 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 210 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 235 مبايعة بقيمة 448 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 532 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 174 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.67 مليار درهم منها 79 رهونات أراضي بقيمة 147.36 مليون درهم و292 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 668 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 167 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 192 هبة بقيمة 1.03 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 391 مليون درهم وأخري في منطقة السوق الكبير بقيمة 204 مليون درهم

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