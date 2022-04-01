• دراسة عالمية جديدة من "بيركشاير هاثاواي العقارية" تسلط الضوء على الاتجاهات العقارية السائدة في عام 2022 بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأدائها خلال العام الماضي

• 70٪ من الخبراء العقاريين أفادوا بأن السوق العقارية في دبي شهدت النمو الأسرع ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2021

• 80٪ من الخبراء العقاريين صرحوا بأنهم واثقون من أن السوق العقارية في الإمارات ستنمو بوتيرة أسرع خلال العام المقبل

• الاستثمارات الأجنبية تشكل نحو 60٪ من إجمالي الاستثمار العقاري السكني في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت السوق العقارية في دبي مرونة لافتة خلال جائحة كوفيد-19، حيث يتوقع أكثر من 84٪ من الخبراء العقاريين أن تزداد المنافسة في دبي مستقبلًا، وفق تقرير سوق العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022 الصادر عن شركة "بيركشاير هاثاواي العقارية"، والذي يعكس رؤية الخبراء لقطاع العقارات السكنية خلال العام الماضي في سبعة أسواق رئيسية هي دبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.

وفي هذا الإطار، قال أكثر من ثلثي المستطلعين في دبي (68٪) إن السوق العقارية أثبتت نموًا لافتًا ومرونة استثنائية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وتوقعوا استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، ورجح 77٪ منهم أن تنمو السوق بوتيرة أسرع خلال العام القادم، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى التي تم الإفصاح عنها في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتشير تلك الأرقام عندما تترافق مع نظرة مستقبلية واعدة إلى أن قطاع العقارات في دبي سيزداد نموًا وسيستمر في إظهار حركة ناشطة على المدى القريب.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قالت دنيا فادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "بيركشاير هاثاواي العقارية" الخليج: "إن الزخم الإيجابي الذي شهدناه في عام 2021 يعد بتحسن كبير في سوق العقارات الإماراتي في العام 2022، وتعزا هذه الحركة الإيجابية إلى الإجراءات والممارسات التي اعتمدتها حكومة الإمارات لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من تداعياتها، إلى جانب سلسلة الإصلاحات التي أدخلتها لدعم النمو الاقتصادي والإمكانيات الهائلة التي وضعتها لإطلاق معرض إكسبو 2020".

وفي الربع الأخير من عام 2021، شهد سوق العقارات في الإمارات نموًا قياسيًا، وسجل شهر نوفمبر أفضل حركة مبيعات حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات خلاله 6989 بقيمة تقدر بنحو 17.95 مليار درهم[1]. ووصل إجمالي حجم الصفقات في دبي إلى 57،043 في عام 2021، بزيادة تقدر بنحو 73.6٪ عن العام الذي سبقه وبنسبة 51.6٪ عن عام 2019[2]. ويعزو الخبراء العقاريين نمو السوق العقارية خلال العام الماضي في دبي إلى الإمكانيات الهائلة التي وفرها معرض إكسبو 2020 حيث لاحظوا زيادة في القيمة السوقية للعقارات إلى جانب زيادة في الطلب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز في وسط العالم وتحتل مكانة رائدة على صعيد الابتكار، وتحظى بتقدير واحترام المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بأسره. ويقدر الخبراء العقاريين في دبي أن الاستثمارات الأجنبية في العقارات السكنية تشكل نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، وأن 40٪ من الاستثمارات العقارية فقط محلية. وفي النتائج، تبين أن ثلث الاستثمارات (32٪) تأتي من المستثمرين الأجانب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وما يزيد عن ربعها (27٪) يأتي من مستثمرين خارج أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أكثر من نصف المستطلعين المقيمين في دبي أن ميزان الاستثمار العالمي مقابل الاستثمار المحلي سيتغير في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتابعت فادي: "علينا أن ندرك أن السوق العقارية في دبي تغيرت جذريًا، لا سيما أنها شهدت في السنوات القليلة الماضية تحولًا ملحوظًا في الاستثمارات حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، وذلك بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والاستثمار. ويظهر الوافدون من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا والهند والمملكة المتحدة رغبتهم في العمل والاستقرار في دبي، إذ يتخطى عدد الجنسيات المقيمة فيها المئتين، ويشكل الوافدون نحو 85٪ من سكانها".

وفيما يتعلق بأنواع المساكن المطلوبة، فيشير أكثر من نصف الخبراء العقاريين (55٪) إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية الصغيرة المصممة للشباب الصغار، وغالبًا ما يُنظر إلى دبي على أنها وجهة فاخرة ومركز للمسكن الإضافي، لكن النتائج تظهر تحولًا نحو شراء المساكن الأساسية في المناطق الراقية. وقد أظهرت الجائحة نموًا في الطلب على معظم أنواع العقارات، وتحديدًا ارتفاع بنسبة 57٪ على المنازل المنفصلة و58٪ على الشقق السكنية في دبي. بالإضافة إلى ما سبق، يعتبر قرب المساكن من المرافق أمرًا مطلوبًا في دبي، حيث سلط نحو 70٪ من المشاركين الضوء على أعلى مقياس تم الإفصاح عنه عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

#بياناتشركات

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ملاحظات للمحرر

• يعكس هذا التقرير تجارب ورؤى الخبراء في العقارات السكنية في سبعة أسواق رئيسية هي دبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.

• تجمع الرؤى بين البيانات الكمية والنوعية المستمدة من مسح مفصل قائم على المقابلات الفردية. تتكون العينة النوعية من أعضاء شبكة بيركشاير هاثاواي العقارية (700 خبير عقاري) يعملون في هذه الأسواق (100 مشارك عن كل سوق) بالشراكة مع FleishmanHillard TRUE Global Intelligence and Vitreous World. تم إجراء المسح في الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2021 حتى 6 يناير 2022، وتم الإبلاغ عن النتائج بهامش خطأ +/- 3.7٪.

• يبحث التقرير في واقع العقارات في الأشهر الاثني عشر الماضية وكيف ساهمت الجائحة في تشكيل تلك الأسواق، بالإضافة إلى توقعات الخبراء حول أداء الأسواق في السنوات القادمة، ويتطرق إلى مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك:

o كيف أثرت أحداث العام الماضي على العرض والطلب والسعر والجودة في أسواق العقارات السكنية؟

o ما هي أنواع العقارات الأكثر طلبًا، والتغيرات التي شهدها الطلب والتوقعات المستقبلية؟

o كيف تغيرت أهمية بعض المرافق وما هي أفضل المميزات العقارية والتغيرات التي ستشهدها؟

o ما هي القضايا والعوامل التي تشكل السوق وستستمر في تشكيله؟

o ما هي التغيرات في طبيعة المشترين؟

للتواصل الإعلامي:

روناك ثاكار

فلايشمان هيلارد

Ronak.Thakkar@Fleishman.com

لمحة عن شركة بيركشاير هاثاواي العقارية الخليج

بيركشاير هاثاواي العقارية الخليج هي الوكالة العقارية الرائدة في المنطقة التي تعمل في مجال تزويد خدمات الوساطة العقارية لعملائها في الأسواق الرئيسية حول العالم. بدأت عملياتها في المنطقة في العام 2019 وتفخر بتقديم خدمات متميزة لعملائها عن طريق فرق تضم أفضل خبراء الدعم والاستشارات، حيث تغطي جميع جوانب سوق العقارات السكنية بما فيها المبيعات والإيجارات وإدارة الممتلكات والاستشارات الاستثمارية والاستحواذ وتمويل المحافظ العقارية.

تأسست "بيركشاير هاثاواي العقارية"، شبكة الامتيازات التجارية لأعمال الوساطة العقارية التي تتخذ من إرفاين في كاليفورنيا مقراً لها، لتواكب مرحلة جديدة في قطاع العقارات السكنية. وتقدم الشبكة، قيمًا استثنائية لقطاع العقارات تشمل الثقة والنزاهة والاستقرار والتاريخ الطويل، من خلال عدد قليل من المؤسسات المخولة باستخدام اسم "بيركشاير هاثاواي" المعروفة عالمياً، والعلامة التجارية التي تتمتع بوجود راسخ وطويل الأمد.

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.berkshirehathawayhs.com.

لمحة عن شركة بيركشاير هاثاواي العقارية

بيركشاير هاثاواي العقارية هي شركة عالمية للوساطة العقارية السكنية تضم أكثر من 50 ألف متخصص في مجال العقارات وتملك نحو 1500 مكتب في 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوروبا والشرق الأوسط وجزر الباهاما والهند. في عام 2021، مثلت شبكة بيركشاير هاثاواي العقارية العالمية أكثر من 179.9 مليار دولار أمريكي من حجم المبيعات العقارية، وتأسست الشركة لتواكب مرحلة جديدة من العقارات السكنية، وتعتبر من بين قلة من المؤسسات التي تستخدم اسم "بيركشاير هاثاواي" المعروفة عالمياً. وتقدم قيمًا استثنائية لقطاع العقارات تشمل الثقة والنزاهة والاستقرار والتاريخ الطويل والوجود الراسخ.