بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1802 مبايعة بقيمة 6.18 مليار درهم، منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 2.94 مليار درهم و1380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.23 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 124.44 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 185.01 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعيه الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة ام سقيم الاولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 177 مبايعة بقيمة 270.63 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 124.23 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 234.86 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 101 رهونات أراضي بقيمة 513.99 مليون درهم و522 رهونات فلل وشقق بقيمة 879.65 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 149.75 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 106.12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 156 هبة بقيمة 738.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 227.57 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 90.79 مليون درهم.

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