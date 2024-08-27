أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : 83% من سكان الإمارات العربية المتحدة يستمدون إلهامهم من الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة الإماراتية على مدار السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرًا شركة فولكس واجن أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، احتفالًا بمساهماتها المهمة ودورها الفاعل في بناء الأمة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يعتقدون أن المرأة الإماراتية أصبحت أكثر حضورًا في مناصب قيادية حكومية منذ عام 2019، فيما أشار 80% منهم إلى دورها المحوري في قيادة التقدم الاقتصادي للإمارات خلال العقد المقبل وما بعده.

منذ تأسيسها، ماتزال الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها الدؤوبة الرامية إلى تعزيز سياسات تمكين المرأة. وتهدف السياسة الوطنية الأخيرة لتمكين المرأة الإماراتية إلى ضمان مشاركتها العادلة والشاملة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز دورها القيادي، فضلاً عن تحسين نوعية الحياة داخل المجتمع. وقد أثمرت هذه الجهود إلى حصول الإمارات على المرتبة الأولى في المنطقة والتاسعة عالميًا، وفقًا لـ "مؤشر المساواة بين الجنسين 2024" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وانعكاساً لهذه الجهود، فقد لاحظ المشاركون في الاستطلاع حضور المرأة الإماراتية بشكلٍ لافت في قطاعات مثل الرعاية الصحية (57٪)، تليها الحكومة (54٪)، ومن ثم الفنون والثقافة (38٪)، والعلوم والبحث (34٪)، وريادة الأعمال (32٪).

في هذا الصدد عبر جوردان ووكر، المدير العام لشركة فولكس واجن أبوظبي، عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات والدور المحوري الذي لعبته المرأة الإماراتية في تشكيل هذا التقدم. لافتاً إلى أن هذا الاستطلاع يحتفي بإسهامات المرأة الإماراتية ويسلط الضوء على مكانتها البارزة والتقدير الكبير الذي تحظى به من المجتمع.

جمع الاستطلاع، الذي أُجري بالتعاون مع YouGov، آراء أكثر من 1000 مشارك من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا.

نبذة عن فولكس واجن الشرق الأوسط:

فولكس واجن الشرق الأوسط هي ممثل علامة فولكس واجن في ثماني دول في المنطقة، والتي تركز على تقديم مجموعة متنوعة من السيارات المخصصة للركاب. تقدم الشركة مجموعة من طرازات فولكس واجن، بما في ذلك سيارة تيغوان، وجولف R، وجولف GTI، وتي- روك، وطوارق، بالإضافة إلى سيارة تيرامونت SUV ذات المقاعد السبعة، التي تعتبر الطراز الأعلى مبيعاً بين طرازات فولكس واجن في المنطقة. تتواجد سيارات فولكس واجن المخصصة للركاب في أكثر من 140 سوقاً حول العالم، حيث تنتج العلامة سياراتها في أكثر من 29 موقعاً مختلفاً في 12 دولة. وخلال عام 2023، نجحت فولكس واجن في تسليم حوالي 4.9 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم. واليوم، تدير العلامة التجارية أعمالها بمشاركة حوالي 170.000 موظف في مختلف أنحاء العالم. تواصل فولكس واجن المضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية ACCELERATE، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير وتعزيز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال التنقل المستدام.

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