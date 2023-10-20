بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1524 مبايعة بقيمة 5.65 مليار درهم، منها 232 مبايعة للأراضي بقيمة 2.57 مليار درهم و1292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.08 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.13 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 56.67 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة اليفره 4.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 91.65 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29.28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة رقه البطين وأخيرا مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم في منطقة منخول.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 140.42 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 169.15 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 289.41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.03 مليار درهم منها 100 رهونات أراضي بقيمة 456.43 مليون درهم و603 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.57 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 788.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 91.93 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 133 هبة بقيمة 562.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 108.1 مليون درهم وأخرى في منطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 57 مليون درهم.

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