بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 814 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 334 مبايعة بقيمة 666.06 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 150.56 مليون درهم و294 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 515.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19.49 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17.46 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8.75 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 94.1 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 16.3 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2.09 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 60.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 52.42 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 26.31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 119.34 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 4.51 مليون درهم و51 رهونات فلل وشقق بقيمة 114.83 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 29.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18.95 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبة بقيمة 28.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.7 مليون درهم وأخري في منطقة المزهر الثانيه بقيمة 5.5 مليون درهم.

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