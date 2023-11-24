بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 813 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 216 مبايعة بقيمة 604.46 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 95.52 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 508.94 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25.53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 7.6 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 17.39 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 9.12 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8.31 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26.6 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25.14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 77.45 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 12.89 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 38.56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 121 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 31.27 مليون درهم و56 رهونات فلل وشقق بقيمة 89.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 9.2 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 8.7 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 88.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 28.25 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم.

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