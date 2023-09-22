بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم، منها 289 مبايعة للأراضي بقيمة 2.11 مليار درهم و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.19 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المناره.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 133.48 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 110 مبايعة بقيمة 290.46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 113 رهونات أراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و507 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.25 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 385.95 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الاولى بقيمة 163.46 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الاولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 39.04 مليون درهم.

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