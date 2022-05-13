بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1859 مبايعة بقيمة 5.22 مليار درهم، منها 207 مبايعة للأراضي بقيمة 1.47 مليار درهم و1652 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.75 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 103 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 709 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نايف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 221 مبايعة بقيمة 309 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 169 مبايعة بقيمة 582 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 155 مبايعة بقيمة 354 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.7 مليار درهم منها 72 رهونات أراضي بقيمة 771.3 مليون درهم و344 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.93 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 609 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الاولى بقيمة 301 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 137.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 39 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم.

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