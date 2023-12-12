الشركات تتجه إلى قياس الكربون للانطلاق في رحلتها نحو صافي الانبعاث الصفري

الإمارات العربية المتحدة، لطالما اعتمد قرار شراء السلع والخدمات بشكل كامل على الجودة والسعر، ولكن مؤخراً تغيرت الأولويات بالنسبة لـ 79% من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وضعوا أولوية أساسية بتلبية مستهدفات تخفيض الانبعاثات لمؤسساتهم وفقاً لأبحاث "سد الفجوة" 2022 التي أجرتها إفيشيو.

يشار إلى أن قدرًا كبيرًا من الآثار الاجتماعية والبيئية والحوكمة الذي تعدّ المؤسسة مسؤولة عنه يتواجد في الواقع ضمن سلسلة الإمداد، ويشار إليه عادة بمصطلح انبعاثات النطاق 3. وتشكل انبعاثات سلسلة الإمداد عادة ما يتراوح بين 40% إلى 80% من إجمالي انبعاثات الكربون للمؤسسة، ويمكن أن تتجاوز 90%.

وأكد إدوارد كوكس قائد ممارسات المشتريات الرئيسية والمستدامة في إفيشيوعلى أهمية سياسات المشتريات بأن تكون محرك التغيير، وذلك باعتبار أن سلاسل الإمداد تشكل أكبر مصدر للانبعاثات في المؤسسات، كما يجب على هذه السياسات أن تتسم بالمسؤولية تجاه مجموعة من المقاييس التي تركز في جوهرها على الممارسات الاجتماعية والبيئية والحوكمة، حيث أن شراء المنتج أو الخدمة المناسبة من المزود المناسب بات أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى."

وأضاف بأن تخفيض 25% من الانبعاثات قد يكون حيادياً من حيث التكلفة، بعكس التصور الخاطئ بأن الاستدامة ستحد من التوفير وتكلف المزيد من المال."

ولكن الحديث عن إجراء تحسينات الاستدامة قد يكون أسهل من تنفيذها على أرض الواقع، لأن القياس الكمي ورؤية آثار الاستدامة أمر صعب، كما هو الحال في انبعاثات سلسلة الإمداد، وبدونها تصعب معرفة نقطة البداية الصحيحة.

وفي ضوء ذلك، تبحث الحكومات والشركات الكبرى في دول الخليج العربية عن الطرق التي تسمح بسرعة القياس الكمي للانبعاثات، وتحديد أبرز مناطق التركيز، وبدء الرحلة الطويلة نحو تخفيض انبعاثات الكربون من سلاسل الإمداد.

ولهذا السبب عملت إفيشيو على تطوير مكعب الكربون CarbonCube® - وهي أداة تستفيد من بيانات الإنفاق لتمكين مدراء سلسلة الإمداد من فهم الانبعاثات عبر قاعدة الإمداد للمساعدة في تحديد المستهدفات وإجراء القياسات واتخاذ الإجراءات الإيجابية.

ومن الأمثلة على الاستخدام الفعال لمكعب الكربون CarbonCube® هو تحديد خط الأساس لانبعاثات الكربون لشركة تقنية كبرى في السعودية، حيث بدأت إفيشيو بتقييم دقيق لخط الأساس لانبعاثات الكربون، ومن ثم حللت الشركة تلك الانبعاثات في جميع النطاقات باستخدام أداة CarbonCube® لتتمكن من تحديد المناطق التي تشهد انبعاثات مرتفعة ومنحها الأولوية في جهود التخفيض.

أدى ذلك إلى تطوير خارطة طريق استراتيجية لتحسين انبعاثات الكربون، وإلى وضع المستهدفات على المدى القصير والطويل، ووضع خطط العمل التي تتضمن مراحل إنجاز محددة، وأبرز الفرص لتخفيض انبعاثات الكربون في جميع الفئات. كما دمجت إفيشيو أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية وممارسات الحوكمة ضمن إجراءات المشتريات لدى العميل، ليصبح فريق الشركة مهيأً لاتخاذ قرارات مسؤولة في اختيار الموردين وتخفيض انبعاثات سلسلة الإمداد.

وفي تعليقه على هذا المشروع قال كوكس: "كان المشروع مثالاً حيًا على إمكانية التوصل إلى تخفيض انبعاثات الكربون عبر سلسلة الإمداد بالكامل، وكيف بدأت المؤسسات بإدراك أهمية المقاربة الأكثر استدامة لتحقيق النجاح المستقبلي في القطاعين العام والخاص بدول الخليج العربية.

وأضاف: "إن الهدف من الوصول إلى صافي الانبعاث الصفري أهمية وجودية، إذ يعتبره الكثيرون أولوية أساسية للحكومات في مجال الاستدامة، كما أن المستهدف العالمي بموجب اتفاقية باريس هو العام 2050، والذي تلتزم به دولة الإمارات، إلا إن مستهدفات بعض الدول تمتد إلى العام 2060 ومنها السعودية والصين."

"هل هو مستهدف قابل للتحقيق؟ من الصعب التنبؤ بذلك، ولكن الحكومات والشركات الكبرى في الإمارات والسعودية وغيرها من دول الخليج العربية بدأت بالفعل بالتركيز على هذا الجانب – ولديها التمويل الذي يسمح بذلك. ولا شك في أن استخدام أداة CarbonCube® يمثل نقطة انطلاق ممتازة."

واختتم كوكس حديثه بالقول: "عندما تقوم قرارات الشراء في جوهرها على اعتبارات الاستدامة، فإن بوسعنا تحقيق قفزة ضخمة إلى الأمام في سعينا نحو صافي الانبعاث الصفري وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. ولا بد من الثناء على المؤسسات التي تقوم بذلك بشكل استباقي."

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نبذة عن إفيشيو

تعد إفيشيو شركة متخصصة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد مع خبرة تزيد عن 20 عاماً، ودعم للعملاء في جميع أنحاء العالم من أجل تحديد وتقديم وتحقيق فرص التحسين، مع التميز الفريد في تركيزنا على حجم المؤسسة. كما نساعد المؤسسات على خفض التكاليف وتحسين العمليات الداخلية ورفع كفاءة ومهارات فرق المشتريات الخاصة بهم، مما يمكّنهم من أن يصبحوا وظائف ذات قيمة عالية داخل مؤسساتهم.

في حين يوفر مزيجنا من الخبرة والبيانات والتكنولوجيا والذكاء البشري تحسينات قيمة بسرعة، مما يسمح للمؤسسات بالعمل بشكل أكثر كفاءة والمنافسة بشكل أكثر فعالية في مشهد دائم التغير.

نتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2014. وخلال هذه المدة، عملنا في بعض أكبر مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة في المنطقة، ما ساهم بتقديم قيمة من المشتريات بشكل أسرع، وتحسين التكلفة الشاملة، وتلبية القيمة الوطنية المضافة والمتطلبات المحلية.

كما تدعم إفيشيو الشركات الكبرى متعددة الجنسيات ذات السمعة الطيبة، وشركات رأس المال الاستثماري والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعملاء القطاع العام في جميع أنحاء العالم لتحقيق قيمة متزايدة من إدارة المشتريات وسلسلة التوريد.