بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 762 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 251 مبايعة بقيمة 599.11 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 71.95 مليون درهم و239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 527.16 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في اللسيلى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 135.64 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 65.54 مليون درهم و43 رهونات فلل وشقق بقيمة 70.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 41 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 28.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 10 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 6 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية