من أعلى نسب توطين المرأة في القطاع التجاري في الدولة

أكثر من 75% من خريجي برنامج اتصالات للذكاء الاصطناعي إماراتيات

52% نسبة التوطين في الشركة

35% من إجمالي الموظفين الإماراتيين هن من الإناث

27% من إجمالي الموظفات الإماراتيات هن دون 30 عاماً تجسيداً لدعم الشركة لفئة الشباب

15 يوم عمل عن بُعد سنوياً للموظفات الإماراتيات لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة

بيئة عمل مرنة لدعم الإماراتيات في الشركة

مبادرات وجوائز لدعم رائدات الأعمال الإماراتيات في الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي: تواصل "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، جهودها لتعزيز حضور المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنات في مختلف قطاعات الشركة، لاسيما في ظل تحقيقها نسب توطين للمرأة تعد الأعلى على مستوى القطاع التجاري في دولة الإمارات.

وارتفعت نسبة المواطنات الإماراتيات من إجمالي الموظفات لتصل إلى قرابة 76% حالياً. وتعد "اتصالات الإمارات" من أوائل الشركات الإماراتية التي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية، وقدمت نموذجاً يحقق كل قيم وتوجهات الدولة حيال التوازن بين الجنسين.

وعمدت الشركة منذ تأسيسها قبل ما يزيد على الأربعين عاماً على تشجيع المرأة وتطوير مهاراتها وتمكينها في العمل والمجتمع، حتى تبوأت اليوم الكثير من المناصب القيادية في كافة إدارات وأقسام الشركة على اختلافها من دون تمييز.

وتحتفي "اتصالات من e&" بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام" بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ تؤكد "اتصالات من e&" أن المرأة الاماراتية تتمتع بكامل الدعم والمزايا الوظيفية التي يتمتع بها الذكور داخل الشركة وعلى كافة المستويات بدءاً من مراحل التعيين الأولى كخريجة متدربة مروراً بكافة مراحل التدريب والتأهيل والتطوير.

وتلتزم الشركة بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتكرّس جهودها وسياساتها في الموارد البشرية لتعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة لتساهم القوة النسائية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة بطريقة أكثر فاعلية. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية قيادتنا في دعم التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات وهو ما يتجلى بوضوح مع حصول العديد من النساء على أدوار قيادية بارزة بشكل متزايد في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات.

وتقدم "اتصالات من e&" العديد من المزايا التدريبية والتأهيلية للمرأة المواطنة وقد أسهمت هذه المحفزات بدورها في رفع نسب ومعدلات المرأة الإماراتية في الشركة وباتت من الأعلى ليس فقط في قطاع الاتصالات المحلي، إنما تخطت ذلك ليصبح نصيب المرأة الإماراتية العاملة في اتصالات من أعلى النسب في القطاع التجاري في الدولة كما هو الحال على مستوى نسبة توطين الإماراتيين في الشركة التي بلغت قرابة 52%، بينما بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات 35% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الشركة.

استراتيجيات الاستقطاب

تقدم الشركة البرامج التدريبية في مختلف المجالات ودورات التعلم الإلكتروني، لضمان رفع مستوى كفاءة جميع العاملين لمواصلة تحقيق الإنجازات والنجاحات. كما تواصل الشركة استقطاب المرأة الإماراتية في كافة الأقسام إيماناً منها بضرورة تفعيل دورة المرأة في مختلف قطاعات الدولة، ونجحت باستقطاب العديد من الشابات الإماراتيات، حيث تبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات دون سن 30 عاماً 27% من إجمالي الموظفات الإماراتيات بما يجسّد جهود الشركة لدعم فئة الشباب من قادة المستقبل.

وتعمل الشركة ضمن مفهوم واضح للتوطين، وتؤمن بمبدأ التوطين الهرمي، أي ضرورة وجود الموظفين المواطنين في المواقع والإدارات كافة، سواء المالية أو الهندسية والفنية أو التسويقية، بحيث توفر قاعدة غنية ومتعددة من الكفاءات والخبرات في المجالات كافة. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل "اتصالات من e&" دائماً بمبدأ الشراكة مع الجامعات لاستقطاب أفضل الخريجين، وكذلك المشاركة في مختلف معارض ومحافل التوظيف في الدولة للتعريف بالفرص المتاحة وبرامج التطوير المتوافرة لديها. وكمثال على بعض البرامج التطويرية الكفيلة باستقطاب المواطنين والنهوض بكفاءتهم في: برنامج توظيف خريجي الجامعات، برنامج القيادة المتوسطة، والبرامج الفنية، بالإضافة إلى الكثير من الدورات التخصصية ضمن أكاديميات متخصصة تعمل على صقل وإعداد وتهيئة الموظفين المواطنين للتعامل مع مختلف بيئات العمل والتعامل مع التقنيات العالية والمتغيرة باستمرار.

إقبال الإناث على برامج الذكاء الاصطناعي

وحققت "اتصالات من e&" إنجازاً غير مسبوق لها في ملف التوطين باستقبالها أكثر من 100 خريج في برنامجها للذكاء الاصطناعي على امتداد عام 2021، وكان أكثر من 75% من الخريجين الإماراتيين المئة الذين التحقوا بالبرنامج من النساء الموهوبات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

سياسة عمل مرنة للموظفات الإناث

وأتاحت "اتصالات من e&" برنامج "العمل من أي مكان" مما يتيح للموظفين بما فيهم الموظفات الإماراتيات العمل من أي مكان في جميع أنحاء العالم لمدة 15 يوم عمل سنوياً، لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية وخاصة في المراحل الزمنية التي تتطلب من الأم العاملة التواجد في المنزل لرعاية الأطفال والأسرة.

الشمولية والتنوع في الكوادر البشرية

تؤكد "اتصالات من e&" في يوم المرأة الإماراتية أن وجود كوادر بشرية متنوعة يوفر المزيد من وجهات النظر المختلفة ضمن الشركة، ويعزّز من المهارات والرؤى الإبداعية والخبرات، التي تعتبر العناصر والمقومات الرئيسية لتمكين خدمات ومنتجات أكثر ابتكاراً للعملاء والشركات. وتسهم الشمولية والتنوع في الكوادر البشرية في تحفيز نجاح الأعمال وتعزيزها ومشاركة الموظفين، وذلك من خلال توظيف المواهب والكوادر البشرية متنوعة والمؤهلة، والتي تتمتع بالخبرات المناسبة ومهارات المستقبل.

مبادرات لدعم رائدات الأعمال الإماراتيات

تحرص "اتصالات من e&" على دعم رائدات الأعمال الإماراتيات في مختلف المستويات ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصّصت ضمن جوائز اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي فئة لتكريم "الشركة المتميزة للسيدات" احتفالاً بإنجازات رائدات الأعمال والمبتكرات الإماراتيات وتقديراً لمساهمتهم الفعالة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

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