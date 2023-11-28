دراسة صادرة عن علامة جروهي GROHE بالتعاون مع YoGov

دبي، أكدت دراسة صادرة عن علامة جروهي GROHE الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ، أن غالبية سكان دولة الإمارات (74%) سوف يغيرون عاداتهم في استهلاك المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.

واستهدفت الدراسة، التي جاءت بالتعاون مع YoGov، استطلاع 7,200 شخصاً بما في ذلك دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف تقييم مدى وعيهم حول مشكلة نقص المياه لا سيما عادات الاستخدام. ويأتي اصدار هذا التقرير تماشياً مع أهداف ومبادئ قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تنطلق بنهاية شهر نوفمبر 2023.

العديد من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات يفضلون الاستحمام عند درجة حرارة منخفضة

ولفت التقرير إلى أن أكثر من نصف المستطلعين (64%) يؤمنون بأهمية ترشيد المياه على المستوى الشخصي مما يسهم بشكل إيجابي على البيئة، الأمر الذي دفع الأفراد إلى تبني اجراءات فردية لتغيير من عادات الاستحمام حتى أصبحت أكثر انتشاراً في العام 2023. وكشفت الدراسة أيضاً عن أن )23%( ممن شاركوا في الاستطلاع في الإمارات يفضلون الاستحمام عند درجة حرارة أقل مقارنة بأسواق أخرى.

أعرب 53% من المستطلعين في دولة الإمارات عن رغبتهم في الحصول على معلومات أفضل حول تقنيات ومنتجات تسهم في ترشيد المياه والطاقة

نوهت الدراسة إلى أن ثلث (38%) من جميع المستطلعين قد قاموا بالفعل بتركيب منتجات لترشيد المياه والطاقة في حماماتهم، بينما) 24%( يخططون للقيام بذلك، في حين أن) 27%( لا يدركون أهمية المنتجات المبتكرة في ترشيد استخدام المياه.

قال السيد أليكسي بيكوف، المدير التنفيذي في ليكسل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلاً على صعيد التحول إلى حلول أكثر استدامة لتحقيق أهدافها الرامية إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وهنا، تؤكد نتائج الدراسة أهمية تعزيز وعي الأفراد حول الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في ترشيد استخدام المياه دون الحاجة إلى تغيير السلوك. وتماشياً مع رؤية علامة جروهي GROHE، لا تدخر الشركة جهداً لتعزيز مستويات الوعي حول هذا الاتجاه مما يحمل فائدة كبيرة في توفير الموارد وترشيد المياه، اذ تؤمن بضرورة رفع مؤشرات الوعي حول تبني التقنيات والحلول الفعّالة من حيث استخدام الموارد لتشكل أحد الدعائم والركائز الأساسية في الأجندة الاستراتيجية المحلية والوطنية لتقليل استهلاك الموارد والتكيف مع الإمدادات المحدودة من المياه."

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام مياه الصنبور يحظى بمزيد من التركيز كونه وسيلة فعّالة تسهم في ترشيد الموارد وتقليل الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. في هذا الإطار، لفتت الدراسة إلى ان هناك زيادة في الطلب على حلول تحسين مياه الصنبور في المنزل نظرًا للقلق الواسع حيال جودة المياه المحلية واحتمالية تلوثها.

أكثر من ثلاثة أرباع (77%) ممن شاركوا في الاستطلاع على استعداد لشراء منتجات مبتكرة لتحسين جودة المياه لمعالجة هذه المخاوف.

ما يقرب من ربع المستجيبين في دولة الإمارات (29%) يُبلغون عن عدم كفاءة جودة مياه الصنبور، ما يؤكد فعالية الحلول المحسّنة مثل أنظمة ترشيح المياه لتشجيع استخدام مياه الصنبور.

المنهجية:

أجرت علامة جروهي GROHE دراسة بالتعاون مع YouGov عبر سبع دول (بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، المغرب، هولندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية). وانطلق الاستطلاع في الفترة ما بين 08 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 2023، حيث استهدف 7,258 شخصًا.

تنويه:

تهدف هذه البيانات الصحفية إلى توفير نظرة عامة عن البيانات السوقية الأكثر صلة وإثارة للاهتمام من الاستطلاع. يمكن الحصول على بيانات أكثر تفصيلًا في جداول البيانات المرفقة. لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة حول الاستطلاع أو نتائجه أو منهجيته.

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لمحة عن علامة جروهيGROHE :

تُعتبر جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ. ومنذ العام 2014، انضمت علامة جروهي GROHE لمجموعة من العلامات التجارية القوية التابعة لشركة ليكسل LIXIL، الشركة المصنعة اليابانية لمنتجات المياه والإسكان. تسعى علامة جروهي GROHE في إطار شعارها "Pure Freude an Wasser"إلى أن يجسد كل منتج لها قيّم العلامة التجارية، وهي الجودة و التكنولوجيا والتصميم والاستدامة.

وتوفر العلامة التجارية حلول منتجات ذكية تُساهم في تحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة. وتشمل مجموعة منتجاتها المتخصصة جروهي كويكفكس GROHE QuickFix، وجروهي بروفيشنال GROHE Professional، وعلامتها التجارية الفرعية المتميزة جروهي سبا GROHE SPA. تلبي جميع هذه المنتجات احتياجات شركاء علامة جروهي GROHE التجاريين المحترفين ومجموعاتهم المستهدفة المختلفة.

وبتركيزها على المياه ووضعها في صميم جميع أعمالها، تُساهم العلامة التجارية في استراتيجية التأثير الخاصة بشركة ليكسل LIXIL من خلال سلسلة قيمة توفر للموارد، بدءًا من الإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون*، وإزالة البلاستك الزائد في تغليف المنتجات، إلى المنتجات التكنولوجية الموفرة للطاقة والمياه مثل نظام دش GROHE Everstream لإعادة تدوير المياه.

وبفضل نظام الاتصال الهجين GROHE X، تقدم العلامة التجارية مزيدًا من الدوافع للصناعة. سواء عبر التقنية الرقمية من خلال مركز تجربة العملاء، أو خلال مركز GROHE X لتجربة العلامة التجارية والتواصل في هيمي، ألمانيا، بصورة جسدية أو هجينة، أو عبر شاحنات GROHE X المتنقلة، التي توفر تجربة متكاملة للعلامة التجارية وتصل مباشرة الي العملاء. تعمل العلامة التجارية على توحيد الناس وتعزيز التواصل للمساهمة في تحقيق هدف شركة ليكسل LIXIL في " جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان ".

*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر grohe-x.com/sustainability

لمحة عن ليكسل LIXIL:

يذكر أن ليكسل LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الإسكان ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات المياه والإسكان الرائدة التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل أفضل المنازل حقيقة واقعة للجميع في كل مكان. بالاعتماد على التراث الياباني، تبتكر تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تحول المنازل للأفضل. لكن اختلاف ليكسل LIXIL هو كيف تقوم بذلك؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال وتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة. يأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي ليكسل LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55000 زميل يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. www.lixil.com