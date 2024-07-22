65% من المستثمرين السعوديين يفضلون العقارات كاستراتيجية استثمار مفضلة

75% من المستثمرين السعوديين يفضلون مدنًا مثل مانشستر وبرمنغهام

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت سيليكت بروبرتي، المجموعة الرائدة في تطوير العقارات في المملكة المتحدة والشريك الاستثماري المميز، عن النمو الكبير الذي شهدته العقارات الفاخرة في دولة الإمارات على مدار السنوات العشر الماضية، أن ٪73 من المستثمرين السعوديين يتطلعون إلى فرص استثمارية مربحة في العقارات البريطانية، مما يبرز مكانة المملكة المتحدة كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين السعوديين. مع توقع وصول استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 مليار دولار في عام 2024، مدفوعة بزيادة القدرة التنافسية للسوق، تظل المملكة المتحدة وجهة مغرية للاستثمار. ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في هذه التوقعات من خلال إدراكها للإمكانات الكبيرة للعقارات في المملكة المتحدة كأداة استثمارية للتنوع.

بلغ متوسط الاستثمارات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في العقارات البريطانية 3.4 مليار دولار على مدى العقد الماضي، مما يعكس الطلب القوي والعوائد الاستثمارية الموثوقة والنمو الكبير في الإيجارات وتنوع الأصول. وأبرز آدم برايس، الرئيس التنفيذي في سيليكت بروبرتي، أن ٪ 75 من المستثمرين السعوديين يفضلون مدنًا مثل مانشستر وبرمنغهام، والتي تعتبر أفضل الأماكن للاستثمار في المملكة المتحدة. من المتوقع أن يصل نمو الأسعار في هذه المدن إلى ٪19.2 و٪19.3 على التوالي. تجذب المملكة المتحدة و سوقها العقاري المستثمرين الأذكياء من دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة مثبتة للتنوع، ويسمح الاستثمار في السوق البريطانية للمستثمرين السعوديين بتوزيع المخاطر والاستفادة من فرص عقارية مستقرة و متنامية.

وقال برايس: "يزداد اعتراف المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة كمركز استثماري جذاب. يُظهر استطلاعنا أن ٪73 من المستثمرين السعوديين قد فكروا في الاستثمار في العقارات البريطانية، لا سيما في مانشستر وبرمنغهام. تقدم هذه المدن فرصًا مغرية مع نمو كبير في الأسعار وإمكانات عائدات إيجارية."

وفقًا لاستطلاع شركة سيليكت بروبرتي، يفضل ٪65 من المستثمرين العقارات كاستراتيجية استثمارية مفضلة، بما يتماشى مع التزام سيليكت بروبرتي بتوفير حلول استثمارية مخصصة. وكشف الاستطلاع أيضًا أن ما يقرب من تسعة من بين عشرة (٪90) من المستثمرين السعوديين ينظرون إلى المملكة المتحدة كوجهة استثمارية رئيسية، حيث أعرب ٪85 منهم عن ثقة متزايدة في قطاع العقارات البريطاني.

علق آدم برايس قائلاً: "لقد شهدنا بالفعل زيادة في اهتمام المستثمرين بعد الإطلاق الأخير لتصريح السفر الإلكتروني، مما يعزز مكانة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي كجزء أساسي من قوة وجاذبية سوق العقارات البريطاني. على مدار العقدين الماضيين، سهلت شركة سيليكت بروبرتي الوصول إلى أصول عقارية بريطانية عالية الجودة للمستثمرين الأذكياء، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا لمواصلة توفير حلول استثمارية مخصصة تتماشى مع تفضيلات المستثمرين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي."

بينما يبلغ متوسط الزيادة في الإيجارات على مستوى البلاد ٪11.1، من المتوقع أن تحقق مدن إنجليزية رئيسية مثل مانشستر وبرمنغهام وبريستول معدلات نمو إيجاريه سنوية تصل إلى ٪18 حتى عام 2027. تستفيد هذه المدن من جهود التجديد الكبيرة وتوسيع أسواق العمل والطلب القوي على الإيجارات.

في خطوة لتعزيز تفاعل المستثمرين المحتملين، ستستضيف شركة سيليكت بروبرتي حدث إطلاق صيفي لكبار الشخصيات في لندن في فندق ماندارين أورينتال في 25 يوليو، حيث ستكشف الشركة عن أحدث مشاريعها. من المتوقع أن يجذب الحدث اهتمامًا كبيرًا من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز جاذبية المملكة المتحدة كوجهة استثمارية رئيسية.

وتواصل سيليكت بروبرتي منذ عام 2004 تطوير مساكن فاخرة وعالمية المستوى في أشهر مدن المملكة المتحدة، مثل برمنجهام ومانشستر، كما توفر أفينيتي ليفينج وسيتي سويتس ومجموعة بريستيج وون بورت ستريت وغيرها من العلامات الشهيرة أفخر الخيارات في القطاع. ولاحظت سيليكت بروبرتي مؤخراً نمواً في اهتمام المواطنين السعوديين بدخول سوق العقارات البريطاني بقصد الاستثمار الثانوي، ولا سيما في مجال الاستثمار في المساكن الفاخرة.

لمحة حول سيليكت بروبرتي:

تشكل مجموعة سيليكت بروبرتي، الحائزة على جوائز، شريكاً رائداً للتطوير والاستثمار في المملكة المتحدة، حيث تقدم أفضل الاستشارات والخدمات التي توفر فرصاً مميزة للاستثمار في أفخر العقارات السكنية. كما تحرص المجموعة، من خلال خدماتها الشاملة، على تطوير وبيع وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة بهدف دعم المستثمرين الدوليين. وتضم المجموعة فريقاً مميزاً من الخبراء، وتتميز بخبرة طويلة تمتد لما يقرب من 19 عاماً في مجال تقديم الخدمات الموثوقة من خلال اعتمادها منهجية فريدة تشجع الاستثمار السنوي المتكرر.

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