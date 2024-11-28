جميع فئات السحابة ستسجل معدل نمو قياسي من خانتين خلال عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أظهرت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث أن الإنفاق العالمي للمستخدم النهائي على السحابة العامة سيصل إلى 723.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في زيادة عن الرقم السابق البالغ 595.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وقال سد ناغ، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر: "يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال دون شك بتسريع دور الحوسبة السحابية في دعم عمليات الأعمال ونتائجها. يتواصل توسع حالات استخدام السحابة مع زيادة التركيز على البيئات السحابية الموزعة والهجينة والأصيلة والمتعددة والمدعومة بإطار عمل ممتد على مختلف أنواع السحابة، ما سيساعد سوق خدمات السحابة العامة على تحقيق معدل نمو يبلغ 21.5% في عام 2025".

وتتوقع جارتنر أن تتبنى 90% من المؤسسات توجه السحابة الهجينة بحلول عام 2027، ويعتبر التوفيق بين البيانات على امتداد البيئات السحابية الهجينة التحدي الأكثر إلحاحاً أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يجب تخطيه خلال العام المقبل.

وبالمجمل، من المتوقع أن تسجل جميع فئات سوق السحابة معدل نمو قياسي من خانتين خلال عام 2025، ما يشير إلى الضغوط التي سيتعرض لها قادة البنى التحتية والعمليات لدمج البنى التحتية والعمليات بفعالية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعداد لتشغيل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي عند حافة الشبكة (انظر الجدول 1).

آليات الإنفاق المتعلقة بخدمات البنية التحتية لنظام السحابة (IaaS) وخدمات البنية التحتية للتطبيقات السحابية (PaaS)

من المتوقع أن يواصل نمو نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالصناعة والقطاعات الرأسية والتي تتميز بالتنظيم والخصوصية والأمان وتتطلب تدريباً متقدماً واستدلالاً وضبطاً دقيقاً، في دفع عجلة نمو الإنفاق العالمي على خدمات السحابة العامة.

وستحرص المؤسسات في عام 2025 أكثر على كفاءة عروض خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS). وتعرّف جارتنر خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية على أنها منصة متكاملة الخصائص يتم فيها تقديم قدرات خدمات البنية التحتية لنظام السحابة (IaaS) وخدمات البنية التحتية للتطبيقات السحابية (PaaS) كخدمات سحابية متكاملة.

وأضاف ناغ: "تقوم المؤسسات باختيار خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS) نظراً للتعقيد الذي تتسم به أحمال العمل في الوقت الحالي، كما تسعى المؤسسات إلى منصات متكاملة من أجل تبسيط التطوير والنشر والعمليات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات التي تقوم بنشر نموذج تبني السحابة المتعددة الذي يواصل نموه في الوقت الحالي، تسهم أيضاً في دفع عجلة الإنفاق على خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS)".

إلى جانب ما سبق، فإن إطار عمل الدمج على امتداد الأنواع المتعددة للسحابة (CCIF) والذي يجعل من السحابة المتعددة حقيقة واقعة، سيصبح محركاً رئيسياً لنموذج اعتماد خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS). على سبيل المثال، ستحتاج المؤسسات إلى قدرات ذكاء اصطناعي توليدي موحدة عبر السحابة من أجل خدمة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة وحالات الاستخدام.

وتتوقع جارتنر نمو إنفاق المستخدم النهائي على خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS) بنسبة 24.2% في عام 2025 ليصل إلى 301 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشكل عروض خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS) في عام 2025 نحو 72% من إنفاق تكنولوجيا المعلومات على خدمات البنية التحتية لنظام السحابة (IaaS) وخدمات البنية التحتية للتطبيقات السحابية (PaaS)، وذلك في زيادة عن الرقم المسجل في عام 2022 والبالغ 70%.

نبذة عن مؤسسة جارتنر

تعد جارتنر (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:IT) من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات والأبحاث، وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500). وتزود جارتنر قادة الأعمال بالرؤى والمشورة والأدوات التي تمكّنهم من إنجاز مهامهم الحساسة والتي تحظى بالأولوية القصوى، فضلا عن وضع أسس النجاح للمؤسسة في المستقبل.

ولدى جارتنر مجموعة لا مثيل لها من الأبحاث المرتكزة على البيانات التي يقوم بها المختصون ويشرف عليها الخبراء من شتى الاختصاصات، مما يساعد العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة في المسائل الهامة في العمل. وتعتمد أكثر من 14 ألف مؤسسة منتشرة في أكثر من 100 بلد حول العالم على أبحاث جارتنر، وتتطلع إليها كمصدر موضوعي وشريك موثوق في الأعمال، وذلك بغض النظر عن وظائف المؤسسة أو القطاع الذي تنشط فيه أو حتى حجم المؤسسة.

للمزيد من المعلومات عن جهود جارتنر في مساعدة صانعي القرار على تعزيز مستقبل أعمالهم يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.gartner.com.

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