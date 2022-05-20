بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1556 مبايعة بقيمة 4.72 مليار درهم، منها 228 مبايعة للأراضي بقيمة 1.14 مليار درهم و1328 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.58 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 313 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 222 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 82 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 240 مبايعة بقيمة 848 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 159 مبايعة بقيمة 210 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 134 مبايعة بقيمة 354 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 57 رهونات أراضي بقيمة 685.33 مليون درهم و259 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.6 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المطينه بقيمة 461 مليون درهم وأخري في منطقة النهده الاولى بقيمة 126 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 287.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 57 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 54 مليون درهم.

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