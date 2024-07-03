تكتسب المتاجر الإلكترونية القائمة على التطبيقات مثل Shein و Temu شعبية كبيرة في المنطقة والعالم

و شعبية كبيرة في المنطقة والعالم يعد سناب شات منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية للتسوق في دولة الإمارات.

الهواتف الذكية أكثر الأجهزة استخداماً في عمليات الشر وشراء الأجهزة عالمياً.

دبي، الامارات العربية المتحدة: أصدرت شركة دي اتش االنتائج الأولىة لتقريرها العالمي عن اتجاهات المتسوقين عبر الإنترنت 2024، والذي يوفر رؤى قيمة حول سلوك المتسوقين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بناءً على دراسة استقصائية شملت 12000 مستهلك في 24 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وتظهر النتائج أن الغالبية العظمى (71%) من المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات يرغبون في معرفة مزود خدمة التوصيل قبل إجراء عملية الشراء، مقارنة بـ 65% من المتسوقين العالميين.

وكشف التقرير عن ارتفاع شعبية التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر سناب شات منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية للتسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما اكتسبت منصات المتاجر الإلكترونية القائمة على التطبيقات مثل Shein وTemu شعبية هائلة على مستوى العالم نظرًا لعروض منتجاتها الواسعة بأسعار مناسبة للجميع، وبرزت باعتبارها الأسواق الأكثر اعتمادًا على التطبيقات التي يستخدمها المتسوقون عبر الإنترنت في الدولة.

وتعقيباً على نتائج التقرير؛ صرح أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا:” يهدف التقرير إلى تقييم كيفية تسوق المتسوقين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فهم الأسباب التي تدفعهم إلى التخلي عن سلال التسوق الخاصة بهم. كانت تكاليف التسليم المرتفعة وأوقات التسليم الطويلة والاضطرار إلى الدفع مقابل المرتجعات وعدم وجود معلومات كافية عن المنتج وعدم وجود صور كافية للمنتج، من أهم الأسباب التي ذكرها المتسوقون العالميون. يمكن أن يساعد تقديم خدمة التوصيل والإرجاع الموثوقة في حل إحباطات المتسوقين وتحسين تجربتهم. في دولة الإمارات؛ و تتأثر أنماط الشراء الاستهلاكية بالاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح التقرير أن الأفراد يرغبون في معرفة من هو مزود التوصيل قبل إجراء عملية الشراء. من خلال فهم هذه الاتجاهات الناشئة في مشهد التجارة الإلكترونية، فإن دي اتش ال مجهزة جيدًا لتخصيص خدماتها وتقديم حلول استثنائية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا على مستوى العالم".

ولفت التقرير إلى أن المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات يعدون أول ممن يشتركون في النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني على مستوى العالم، كما يحتل المتسوقون في الدولة المركز الثالث عالميًا في استخدام المساعدين الصوتيين بشكل نشط لإجراء عمليات الشراء. عالمياً؛ يفضل معظم المتسوقين عبر الإنترنت تصفح المنتجات وشرائها باستخدام هواتفهم الذكية. ويستخدم أكثر من النصف (57%) هواتفهم الذكية باعتبارها الأكثر استخداماً وشيوعاً في هذا المجال. وكان المتسوقون أيضًا على وعي كبير بالتكاليف، خاصة عند البحث عن خيارات توصيل ميسورة التكلفة ومرنة وملائمة. وتشكل تكاليف التوصيل المرتفعة عائقًا كبيرًا، حيث يتخلى 41% من المتسوقين العالميين عن مشترياتهم بسبب رسوم التوصيل الباهظة فضلاً عن معرفة مزود التوصيل قبل الشراء. وهذا يؤكد أهمية الشفافية والثقة في عملية التسليم، حيث يرغب العملاء في معرفة الشريك اللوجستي المسؤول عن التعامل مع طلباتهم.

نبذة حول تقرير اتجاهات المتسوقين عبر الإنترنت من الصادر عن شركة دي اتش ال:

يقدم تقرير اتجاهات المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2024 من شركة دي اتش ال رؤى ثاقبة حول قطاع التجارة الإلكترونية العالمية والأسواق المحددة وتفضيلات المستهلكين. وبادرت الشركة بإجراء الدراسة لفهم عادات التسوق عبر الإنترنت لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تم إجراء بحث 2024 في 24 دولة (النمسا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بولندا، إسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، نيجيريا، جنوب أفريقيا، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، أستراليا). والصين والهند وماليزيا وتايلاند) وشارك فيها 12000 مشارك. هذا العام، أنشأت شركة DHL سلسلة من الفصول تبدأ بالاتجاهات التي تشكل مشهد التجارة الإلكترونية. ومن المقرر نشر التقرير الكامل خلال فصل الخريف من العام 2024.

يمكنك الإطلاع على الفصل الأول من تقرير اتجاهات المتسوقين عبر الإنترنت 2024 هنا: https://www.dhl.com/e-commerce-report

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 395,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 81.8 مليار يورو خلال عام 2023. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام 2050.

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