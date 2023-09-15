بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 699.5 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 166 مبايعة بقيمة 508.85 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 115.16 مليون درهم و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.69 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15.31 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 9.99 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 9.7 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 11.16 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 29.52 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8.45 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 62.01 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.9 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15.79 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.28 مليون درهم منها 8 رهونات أراضي بقيمة 22.38 مليون درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 129.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 38.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 12.64 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 8 مليون درهم.

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