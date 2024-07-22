ويعطي نصف المستهلكين الأولوية لمكافآت البطاقة على حساب صيت الجهة التي أصدرت بطاقة الائتمان.

دبي، يعتبر أصحاب بطاقات الائتمان في الإمارات العربية المتحدة أنّ إمكانية الدخول إلى لاونج المطار هي الميزة المرتبطة بالسفر المفضّلة لديهم بين مزايا البطاقة.

جاء ذلك في دراسة جديدة أجرتها شركة كولينسون إنترناشيونال العالمية الرائدة في مجال توفير الحلول لتجارب المطارات وبرامج الولاء وإشراك العملاء، إذ أكّدت أنّ ثلثَي (69%) العملاء الإماراتيين يميلون إلى تغيير مزوّد الخدمات المالية الخاص بهم في حال خسروا ميزة الدخول إلى لاونجات المطارات.

كما أجمع العملاء على اعتبار مكافآت السفر الميزة الأكثر طلباً إذا كانوا يملكون القدرة على الاختيار، إذ اختار نصف المشاركين تقريباً من الإمارات العربية المتحدة إمكانية الدخول إلى لاونج المطار، تليها ميزة النقل من المطار وإليه مجاناً (43%)، وبعدها الخصومات على تجارب الطعام والتسوّق في المطار (42%). إلاّ أنّ هذا التأثير يتجاوز مجال السفر.

كذلك، اتّفق ثلثا (66%) المشاركين على أنّ المزايا التي يقدّمها المصرف مع البطاقة هي ما يشجّعهم على إنفاق المزيد باستخدامها، وأعطى نصف المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة الأولوية لمكافآت بطاقة الائتمان على حساب سمعة الجهة التي أصدرتها.

تكشف هذه الآراء الجديدة عن العوامل الأساسية التي تساهم في الحفاظ على ولاء المستهلكين: ألا وهي المكافآت المصممة بحسب الطلب ومزايا السفر. وباعتبار شركة كولينسون إنترناشيونال رائدة في مجال السفر، فهي تدرك أهمية مراقبة وتتبع التغييرات داخل مجالَي السفر وبطاقات الدفع. وتكشف الشركة الآن عن المؤشرات الحقيقية على رضا العملاء اليوم في سوق اليوم التي تتسم بنزعة تنافسية عالية، مع التركيز على واجب تقديم الجهات التي أصدرت بطاقة الائتمان الخدمات التي يكثر عليها الطلب وتعزيز تجربة السفر بشكل كامل.

وقد علّقت بريانكا لاكاني، نائبة رئيس قسم الشؤون التجارية لدى شركة كولينسون العالمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على هذا الموضوع قائلةً: "تحظى مزايا السفر، وخاصة الدخول إلى لاونجات المطارات، بتقدير كبير بين أصحاب بطاقات الائتمان في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، يجب الآن على الجهات التي تصدرها تقديم مزايا مصممة بحسب الطلب تتوافق تماماً مع تطلعات المستهلكين ومتطلبات العملاء المختلفة بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية وبناء علاقة طويلة الأمد."

وأضافت بريانكا قائلةً: "يسلط بحثنا الضوء على أهمية تقديم التجارب التي تجذب العملاء وتشجعّهم على الاستمرار في التعامل معنا، فيما تلبّي احتياجاتهم تماماً. كما نساعد شركائنا في تعزيز إمكانية الوصول إلى تجارب وأنشطة السفر من خلال برامج مكافآت قيّمة. نحرص على التعاون مع المصارف والشركاء الآخرين لتقديم المكافآت بشكل استراتيجي، بما فيها التجارب المتميزة في اللاونج (مثل علاجات السبا، وتجارب الطعام وحجرات النوم) من خلال عضوية برنامج Priority Pass أو عبر المنصات المصممة لتلبّي متطلّبات العملاء."

منهجية البحث

أجرت شركة ديناتا بحثاً متعلّقاً بالسوق عبر الإنترنت جمعت فيه 8128 جواباً في الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والمملكة العربية السعودية والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتشمل عينة الإمارات العربية المتحدة 1014 جواباً فردياً.

نبذة عن كولينسون إنترناشيونال

كولينسون إنترناشيونال هي شركة عالمية خاصة تُعنى بمساعدة المسافرين على السفر بسهولة وثقة.

نتعاون عن كثب مع أبرز الشبكات المالية العالمية، منها أكثر من 1400 مصرف و90 شركة طيران و20 مجموعة فندقية حول العالم، لتقديم تجارب رائدة في المطارات وبرامج ولاء استثنائية فضلاً عن نسب عالية في إشراك العملاء، وحلول تأمين فاخرة لأكثر من 400 مليون عميل نهائي.

نبذة عن برنامج Priority Pass

يُعدّ Priority Pass برنامج تجارب المطارات المميز والرائد في السوق على مستوى العالم، حيث نوفّر للمسافرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1500 لاونج في المطارات وتجارب سفر في أكثر من 700 مطار في 148 دولة. يمكن لأعضاء البرنامج الوصول إلى مجموعة متنامية من التجارب الفاخرة، بدءاً من تجارب السبا وصولاً إلى حجرات النوم وتجارب تناول الطعام التي تساعد في الارتقاء بكل رحلة إلى مستوى عالٍ من التميّز. كما أننا نساعد على تقديم تجربة سفر أفضل عبر إبرام شراكات مع علامات تجارية رائدة أخرى.

للمزيد من التفاصيل:https://www.prioritypass.com/

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