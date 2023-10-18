الكويت: أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "الاكتتابات الأولية العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023". وبلغ إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية 6.8 مليار دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 من خلال 29 عملية طرح أسهم، مسجلة انخفاض بنسبة 56% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 15.6 مليار دولار أمريكي من خلال 30 عملية طرح أسهم.

التوزيع الجغرافي:

وأشار تقرير "المركز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الإصدارات الأولية من دولة الإمارات العربية المتحدة إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم في منطقة الخليج العربي خلال التسعة أشهر الأولى من العام حيث تم طرح أربعة اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي شكلت نسبة بلغت 58% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، إلا أنها كانت بانخفاض بلغ 63% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة في عام 2022. ولقد تم طرح ثلاثة من إصدارات الاكتتابات الأولية الإماراتية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار أمريكي، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.2 مليار دولار أمريكي. وشهد السوق السعودي 23 إصداراً للاكتتابات الأولية العامة للأسهم بلغت في مجملها 2.4 مليار دولار أمريكي وممثلة 36% تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال أول تسع أشهر من العام الحالي إلا أنها سجلت انخفاض بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب أولي عام للأسهم لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 4% تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في نفس الفترة.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية الأعلى قيمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023:

وسلط تقرير "المركز" الضوء على أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وتصدر الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للغاز الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي أو ما يوازي 36% من إجمالي قائمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفترة. ويمثل الطرح أكبر اكتتاب أولي عام شهده سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليار سهم أو ما يمثل 5% من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيراً، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة.

وجاء في المرتبة الثانية، الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تم طرح 1.41 مليار سهم أو ما يمثل 19% من رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 771 مليون دولار أمريكي، والتي مثلت 11% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال هذه الفترة. وقد تم تغطية الطرح 163 مرة.

وحل في المرتبة الثالثة الطرح الأولي العام لأسهم شركة بريسايت أيه اي المختصة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمته الإجمالية للطرح 496 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في الأشهر التسعة الأولى. ولقد طرحت الشركة ما يقارب 1.35 مليار سهم أو ما يمثل 32% من رأس المال، وبلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين 136 مرة، فيما تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما في المرتبة الرابعة فجاء طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة جمجوم فارما، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح ما يقارب 336 مليون دولار أمريكي أو 5% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية العامة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وطرحت الشركة حوالي 21 مليون سهم، أو ما يمثل 30% من رأس المال والذي تم تغطيته من قبل المستثمرين 67 مرة.

وجاء طرح أسهم شركة لومي للتأجير في السعودية في المرتبة الخامسة، حيث تم طرح إجمالي 16.5 مليون سهم أو 30% من رأس مال الشركة، بقيمة بلغت 290 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 4% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وتم تغطية الطرح من قبل المستثمرين 11.5 مره.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية المرتقبة:

تخطط شبكة أوكيو لشبكات الغاز العمانية لطرح 2 مليار سهم أو 49% من رأس مالها، بقيمة تصل إلى 771 مليون دولار أمريكي. كما تعتزم شركة ملكية للاستثمار طرح 1.3 مليون سهم، أو 20% من رأسمالها، في سوق البورصة السعودي "تداول" خلال شهر أكتوبر . وأصدرت شركة لانا الطبية نشرة الاكتتاب لإدراج 720 ألف سهم، أو 20% رأس المال في سوق "تداول" السعودي، حيث ستستمر فترة العرض للمستثمرين المؤهلين لمدة خمسة أيام من 12 إلى 16 نوفمبر. كما تتوقع الإمارات العربية المتحدة 11 اكتتابا أوليا خلال عام 2023 قد تبلغ قيمتها المليارين دولار أمريكي. فيما وافقت هيئة الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، في 27 سبتمبر، على طلب شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري لتسجيل وتقديم 600 ألف سهم، أو 18.18% من رأس مالها، في سوق نمو.

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.17 مليار دينار كويتي (3.82 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2023. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005. كل ذلك تم وضعه وإدارته من قبل "المركز".