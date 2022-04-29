بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 6.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1825 مبايعة بقيمة 4.67 مليار درهم، منها 197 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و1628 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.52 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 129 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة عود ميثا وأخيرا مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 201 مبايعة بقيمة 243 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 188 مبايعة بقيمة 576 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 307 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.73 مليار درهم منها 65 رهونات أراضي بقيمة 790.4 مليون درهم و294 رهونات فلل وشقق بقيمة 944.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 302 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 200 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 75 هبة بقيمة 267.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه بقيمة 75 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 47 مليون درهم.

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